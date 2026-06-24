Cine credeți că va fi desemnat prim-ministru al României?

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Mureșan a ținut să precizeze că un eventual vot favorabil nu înseamnă un cec în alb acordat partenerilor de dialog și nici instalarea unei liniști politice, ci un simplu gest de responsabilitate instituțională.

Pactul național cerut de PNL

Într-o intervenție fermă la Digi24, europarlamentarul și vicepreședintele liberal a explicat că PNL nu va acorda o susținere confortabilă unui Cabinet PSD. Trecerea noului Guvern prin Parlament va depinde matematic de asumarea scrisă a unor ținte economice agreate cu partenerii europeni.

Liberalii solicită semnarea unui pact național care să cuprindă trei piloni clari. Păstrarea deficitului bugetar în limitele și pe traiectoria de reducere agreate cu Comisia Europeană, implementarea jaloanelor din PNRR necesare pentru a nu pierde fondurile europene nerambursabile și continuarea liniei de reformă administrativă și corectarea erorilor economice din perioada anterioară.

„Suntem responsabili să deblocăm criza, să votăm guvernul doar în ziua hotărârii și în schimbul unui angajament clar din partea unui premier desemnat Sorin Grindeanu că va continua măsurile de reformă începute de Ilie Bolojan și va corecta greșelile făcute de Marcel Ciolacu. Noi nu îi vom da votul domnului Grindeanu pentru a face ce dorește el”, a transmis Siegfried Mureșan.

Opoziție „redutabilă” din prima zi

Siegfried Mureșan a eliminat din start speculațiile privind o nouă alianță de guvernare sau o perioadă de liniște politică între cele două mari partide. Acesta a avertizat că PNL se va poziționa ferm în băncile opoziției și va taxa la sânge orice derapaj.

Mai mult, liderul liberal a lansat un atac politic direct la adresa lui Sorin Grindeanu, readucând în spațiul public una dintre cele mai mari controverse recente care au zguduit PSD.

„Vom fi în opoziție și vom fi redutabili din prima zi a guvernării. Să nu se aștepte la o opoziție confortabilă sau la o coabitare. Vom fi redutabili pe substanță și ne vom uita la fiecare măsură pe care Guvernul Grindeanu o adoptă. Ne vom uita și la pantoful domnului Grindeanu și nu am uitat nici de zborurile Nordis”, a notat Siegfried Mureșan.

Cele două scenarii de pe masa partidelor

Potrivit analizei transmise de conducerea PNL, în acest moment există doar două variante matematice și politice viabile pentru depășirea blocajului, responsabilitatea primei mutări revenind social-democraților: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.

Întrebat dacă în culisele partidului se pregătește deja o variantă proprie de premier, cu nume vehiculate precum Ilie Bolojan sau Alexandru Nazare pentru a conduce varianta unui guvern de dreapta, Mureșan a negat existența unor decizii oficiale în acest sens.

„Răspunsul sincer este următorul: nu am discutat niciun nume de premier în cadrul Partidului Național Liberal în ultimele zile”, a conchis vicepreședintele formațiunii, lăsând astfel mingea în terenul social-democraților pentru următoarele mutări de pe tabla de șah politică.

În ședința Biroului Național Permanent de miercuri, PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

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