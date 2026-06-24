Drona care a lovit un bloc din Galați a urgentat activarea sistemului Merops

Nevoia implementării rapide a unei soluții contra-UAS (sisteme aeriene fără pilot) a devenit o prioritate critică după ce o dronă rusească încărcată cu explozibil s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați.

Impactul de la etajul 10 a fost urmat de o explozie puternică și un incendiu, provocând panică și rănirea ușoară a două persoane. Potrivit datelor MApN, radarele au pierdut contactul cu aparatul de zbor cu doar câțiva kilometri înainte de impact, după ce drona efectuase o serie de viraje imprevizibile la altitudine foarte joasă. Incidentul a scos la iveală lacunele radarelor convenționale în detectarea obiectelor mici care zboară aproape de sol, o breșă pe care sistemul Merops este proiectat să o rezolve.

Cum funcționează sistemul Merops

Dezvoltat de inițiativa tehnologică americană Project Eagle (proiect susținut inclusiv de fostul CEO Google, Eric Schmidt), Merops nu este un sistem antiaerian tradițional cu rachete, ci o soluție extrem de mobilă și accesibilă bazată pe „drone care vânează alte drone”. Sistemul este deja testat în luptă, fiind responsabil pentru neutralizarea a numeroase ținte similare în Ucraina.

Principalele caracteristici și performanțe ale componentelor sale includ:

Sistemul de interceptare „Surveyor”: Merops folosește o dronă cu aripi fixe numită Surveyor, cu o anvergură de aproximativ un metru, propulsată de o elice.

Merops folosește o dronă cu aripi fixe numită Surveyor, cu o anvergură de aproximativ un metru, propulsată de o elice. Viteză maximă: Peste 280 km/h, viteză suficientă pentru a intercepta și ajunge din urmă dronele de atac grele din clasa Shahed.

Peste 280 km/h, viteză suficientă pentru a intercepta și ajunge din urmă dronele de atac grele din clasa Shahed. Autonomie și ghidare prin Inteligență Artificială (AI): Acesta este marele avantaj al sistemului. Când legăturile prin satelit (GPS) sau radio sunt bruiate electronic de inamic, drona Surveyor folosește computer vision (vedere artificială) și algoritmi AI de procesare la bord. Se ghidează optic și termic, lăsându-se autonom pe țintă în faza finală.

Acesta este marele avantaj al sistemului. Când legăturile prin satelit (GPS) sau radio sunt bruiate electronic de inamic, drona Surveyor folosește computer vision (vedere artificială) și algoritmi AI de procesare la bord. Se ghidează optic și termic, lăsându-se autonom pe țintă în faza finală. Metoda de neutralizare: Interceptorul folosește impactul cinetic direct (berbec) sau o mică încărcătură de fragmentare de aproximativ 2 kg, care explodează în proximitatea dronei inamice. Dacă ratează ținta, drona se poate întoarce la bază utilizând o parașută de recuperare.

Interceptorul folosește impactul cinetic direct (berbec) sau o mică încărcătură de fragmentare de aproximativ 2 kg, care explodează în proximitatea dronei inamice. Dacă ratează ținta, drona se poate întoarce la bază utilizând o parașută de recuperare. Mobilitate extremă: Întregul sistem (radarul, senzorii electro-optici, stația de comandă și lansatorul) este atât de compact încât încape în bena unei camionete de dimensiuni medii (pick-up).

Întregul sistem (radarul, senzorii electro-optici, stația de comandă și lansatorul) este atât de compact încât încape în bena unei camionete de dimensiuni medii (pick-up). Echipaj și logistică: Este operat de o echipă formată din doar 4 oameni (un comandant, un pilot și doi tehnicieni), iar instruirea personalului militar durează doar două săptămâni.

Este operat de o echipă formată din doar 4 oameni (un comandant, un pilot și doi tehnicieni), iar instruirea personalului militar durează doar două săptămâni. Eficiență a costurilor: Un singur interceptor costă aproximativ 15.000 de dolari, fiind infinit mai ieftin decât o rachetă tradițională de tip Patriot sau NASAMS, care poate depăși un milion de dolari per lansare.

Integrarea Merops face parte dintr-un efort comun al aliaților de pe Flancul Estic, un sistem similar fiind implementat în paralel și în Polonia. Statul Major al Apărării din România dă asigurări că sistemul de supraveghere și apărare este adaptat constant.

„Statul Major al Apărării adaptează permanent sistemul de supraveghere și apărare a spațiului aerian, pentru consolidarea capacității de reacție și creșterea nivelului de protecție a populației”, se arată în comunicatul oficial al MApN.

Prin acest nou strat de apărare SHORAD (Short-Range Air Defense), militarii români vor dispune de un instrument capabil să ia decizii rapide în acele câteva minute critice din momentul detectării unei ținte suspecte și până la o potențială lovitură asupra zonelor populate.

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