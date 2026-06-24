Spitalele regionale, pentru moment rămase doar trei în plan, sunt printre obiectivele despre care a vorbit fiecare guvern. Mult timp, în plan au fost opt spitale, dar până la urmă, demersurile au fost făcute doar pentru trei: la Cluj, Iași și Craiova.

Prima etapă, terminată la toate cele trei

În cazul spitalelor regionale, lucrările sunt împărțite în două etape. Prima etapă „a cuprins lucrări de pregătire a terenului, excavație generală grosieră, realizarea pereților mulați și a zidurilor de sprijin (doar în cazul SRU Cluj), realizarea taluzurilor, precum și monitorizarea și întreținerea lucrărilor până la începerea etapei a doua de construcție”, după cum a precizat Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS).

Etapa a doua e cea care vizează „execuția integrală a lucrărilor de construcții și instalații aferente, precum și furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei părți dintre echipamentele medicale necesare funcționării spitalelor regionale de urgență”.

Conform ANDIS, în etapa a doua vor fi derulate încă patru proceduri de atribuire esențiale pentru operaționalizarea spitalelor regionale de urgență:

– Achiziția de echipamente medicale;

– Achiziția mobilierului și dotarea zonelor speciale;

– Achiziția sistemului IT;

– Achiziția echipamentelor pentru dotarea laboratoarelor.

Armare, cofrare și betonare până la nivelul doi la SRU Craiova

Spitalul Regional de Urgență (SRU) Craiova a luat fața celorlalte. Construcția din capitala Olteniei este în a doua etapă de mai mult timp, iar pentru clădirea principală (adică spitalul) și clădirea tehnică (TB1) au fost făcute mai multe lucrări. Potrivit precizărilor ANDIS, aceste lucruri sunt:

– egalizare sub radier;

– hidroizolații sub radier – membrană + beton protecție;

– armare radier;

– betonare radier;

– armare, cofrare și betonare pereți și stâlpi (nivel B2 – subsol);

– armare, cofrare și betonare planșee și grinzi peste B2;

– armare, cofrare și betonare pereți și stâlpi (nivel B1 – demisol);

– armare, cofrare și betonare planșee și grinzi peste nivel B1;

– armare, cofrare și betonare pereți și stâlpi parter;

– armare, cofrare și betonare planșee și grinzi peste parter;

– armare, cofrare și betonare pereti și stâlpi etaj 1;

– armare, cofrare și betonare planșee și grinzi peste etaj 1;

– armare, cofrare și betonare pereți și stâlpi etaj 2.

În cazul SRU Iași, prima etapă este finalizată și sunt așteptare lucrările pentru a doua. „Antreprenorul a mobilizat utilajele pentru lucrările de fundații speciale – incluziuni rigide, o etapă majoră care condiționează avansarea etapelor ulterioare, iar programul de lucru a fost extins, inclusiv în weekend. Organizarea de șantier este funcțională, fiind recepționate principalele lucrări necesare pentru desfășurarea activităților în teren: amplasarea de containere cu diverse funcțiuni, platforme betonate, iluminare perimetrală șantier, sistem de supraveghere video, tablouri electrice organizare de șantier, rampe funcționale pentru spălarea roților, telecomunicații/internet și dezafectarea și refacerea pe noul aliniament a împrejmuirii temporare” sunt detaliile date de ANDIS referitoare la SRU Iași.

În ceea ce privește SRU Cluj, prima etapă este gata. Mai mult, ANDIS „a semnat în data de 12.05.2026 contractul de lucrări cu asocierea CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI (Leader), ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA, CCN YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI, Bedamiro Holding Parcari Construct având ca obiect Lucrări de construcții (pachet 2) obiectiv de investiții Spital Regional de Urgență Cluj (…) Conform prevederilor contractuale, supervizorul are obligația de a emite ordinul de începere a lucrărilor în termen de maximum 90 de zile de la data semnării contractului”.

Prin urmare, la Cluj este așteptată începerea lucrărilor concrete de ridicare a unității medicale.

Termenele-limită și banii pentru spitale

Cele trei spitale regionale au termene diferite de finalizare. Primul care ar trebui să fie gata este SRU Craiova, care are termen-limită 31 decembrie 2028. Aproape un an mai târziu, cu termen-limită 20 decembrie 2029, este SRU Cluj. Ultimul care urmează să fie gata la 31 decembrie 2029 este SRU Iași.

Cel mai scump dintre cele trei spitale va fi SRU Craiova, cu o sumă de 3,69 miliarde de lei. Al doilea ca sumă cheltuită este SRU Cluj, 3,35 miliarde de lei. Nu în ultimul rând, 3,23 miliarde este suma pentru SRU Iași. Potrivit ANDIS, „contractele de finanțare pentru spitalele regionale de urgență au fost fazate din Programul Operațional Regional (POR 2014-2020), finanțarea acestora fiind continuată ulterior prin Programul Sănătate (POS 2021–2027)”.

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