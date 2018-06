Ion Țiriac are două loje închiriate pe viață la Roland Garros! În ele vor sta, la finala WTA de azi, Nadia Comăneci, Gică Hagi sau Gică Popescu.

Finala dintre Simona Halep și Sloane Stephens de la Roland Garros va fi urmărită de un grup foarte mare de români. Printre aceștia se vor număra și Nadia Comăneci, Gică Hagi sau Gică Popescu, toți trei urmând a lua loc lângă Ion Țiriac, în lojele pe care acesta le are închiriate la Paris.

Omul de afaceri, cu o avere estimată la 1,2 miliarde de euro, are închiriate două loje pe ”Central Philippe-Chatrier” din Paris, pe care achită o taxă de 100.000 de euro pe an.

”Ion Țiriac are două loje la Roland Garros. Chiar dacă aveți foarte mulți bani și sunteți dispuși să plătiți și un milion de euro pentru o lojă, nu aveți nicio șansă, pentru că acestea sunt deja cumpărate pe viață! Țiriac le are cumpărate pe viață și nu are numai la Roland Garros!”, a dezvăluit Dumitru Hărădău la Digi Sport.

Acesta a adăugat: ”O lojă costă 50.000 de euro pe ediție. Cum spuneam, el are două și cred că plătește 100.000 de euro pe ediție pentru acele locuri”.