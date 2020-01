De Daria Maria Diaconu,

Întâlnirea dintre echipa României și cea a Rusiei va avea loc pe 7 și 8 februarie, în sala Polivalentă din Cluj.

La finalul anului trecut, Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) anunțase că nu va juca împotriva Rusiei, astfel că Florin Segărceanu va avea dificultăți serioase în alcătuirea echipei. Monica Niculescu (32 de ani, 129 WTA) e la rândul ei în dubii, în timp ce Mihaela Buzărnescu (31 de ani, 111 WTA) e în continuare în proces de recuperare, urmând să revină pe teren abia în martie.

„La Fed Cup n-o să fiu. L-am anunțat pe domnul Segărceanu din decembrie că nu voi juca. În momentul de față, prioritatea mea este să mă calific la Jocurile Olimpice. Am șase luni la dispoziție ca să fac asta, iar clasamentul nu e în favoarea mea în acest moment; mai am și câteva puncte de apărat în perioada următoare, și în aceste condiții, îmi va fi greu să joc Fed Cup.

Practic, de cinci ani am jucat an de an Fed Cup, de două ori pe an, însă în momentul de față va trebui să calculez mai bine și să iau o decizie cât mai înțeleaptă”, a declarat Irina Begu, potrivit gsp.ro.

Monica Niculescu, care a fost eliminată de la Australian Open, a lăsat de înțeles că nu va fi prezentă la duelul de la Cluj.

Monica Niculescu

„La Fed Cup nu m-am gândit, dar la câte accidentări am avut și la cât de pregătită sunt eu acum, cred că sunt alte fete mai bine clasate și mai bine pregătite decât mine ca să participe. Așa cred eu. Totuși, avem fete mai bune, mai bine fizic, care ar putea să facă o treabă mai bună. Eu am avut prea multe accidentări. Încă nu sunt pregătită. Eu cred că fetele astea sunt mai bune acum”, a declarat Monica Niculescu.

FOTO: Hepta

