Cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint, Ivan Patzaichin a dorit să transmită un mesaj de Crăciun pentru toți românii.

”Crăciun fericit, binecuvântat și îmbelșugat! Sărbătorile sunt acolo unde poți fi alături de cei dragi”, a notat Ivan Patzaichin pe facebook.

În ziua în care a împlinit 70 de ani, pe 26 noiembrie 2019, Ivan Patzaichin a fost decorat pentru întreaga activitate sportivă cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, de președintele României, Klaus Iohannis.

”Pentru mine este un vis frumos pe care orice om din ţara asta îl are. Vă mulţumesc din suflet, prin sport am ajuns unde am ajuns şi am purtat cu mare bucurie tricolorul pe piept. Mereu am fost mândru să reprezint România. Urez mult succes sportivilor români la Tokyo, dar să ne gândim la sport şi pe termen mediu şi lung.”, a declarat, cu acel prilej, Ivan Patzaichin.

FOTO: Ivan Patzaichin – facebook

