  • Mihai Tentea a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2018 (Pyeongchang) și 2022 (Beijing). De asemenea, acesta are trei medalii la bob 2 persoane masculin la Campionatele Mondiale de Juniori, argint în 2018 și aur și bronz, în 2021.
  • Concursurile de bob au debutat în programul JO din 1928, primii câştigători fiind echipajul elveţian de 5 persoane condus de E. Scherrer. Primul CM de bob (2 persoane) va avea loc la Oberdorf, victoria revenind cuplului german H. Killin – S. Huber, în 1931.
  • Palmaresul de excepţie în acest sport îl deţine sportivul italian Eugenio Monti, 8 titluri la CM şi 2 la JO.
  • Apariţia bobului ca sport, în România, se situează în jurul anului 1909, când se semnalează primele coborâri. Întreaga activitate se reducea la câteva zile pe an, în preajma sărbătorilor de iarnă, la Sinaia.
  • În 1912 ia finţă Federaţia Societăţilor de Sport din România (FSSR), în cadrul căreia funcţiona „Comisia pentru Sporturile de Iarnă”. Ascensiunea bobului începe din anul 1923, când se dispută mai multe concursuri dotate cu cupe.

Mihai Tentea a început cu atletismul

„Am început să practic atletismul în clasa a V-a, la CSM Pitești, şi, de atunci, sportul a rămas un stil de viaţă pentru mine. Nu mă pot vedea făcând altceva”, a explicat Mihai, într-un interviu pentru Artout.

„M-am apucat de bob în toamna lui 2014. Am fost îndrumat spre acest sport de domnul Iulian Păcioianu, pentru că am un fizic specific”, explică argeșeanul.

Pentru mine sportul acesta înseamnă totul. Nici nu pot descrie senzaţia pe care o simţi când cobori pe pârtie cu bobul. Este adrenalină pură. Un sport extrem, care m-a cucerit.

„Cel mai important la bob este să ai un start tare, în primii 50 de metri din pârtie. E nevoie și de materiale de calitate. Oricât de bine ar conduce un pilot bobul, fără materiale și start tare nu se poate face nimic”, adaugă Mihai.

6 ore de antrenament pe zi

  • O zi de antrenament îi ocupă în jur de 5-6 ore pe zi. Coborâri cu bobul, dimineaţa, până la trei, patru ore, și seara un antrenament la sala de forţă, pentru încă două ore. Este un sport greu care necesită multă pregătire fizică.

A câștigat selecția națională pentru școala de pilotaj ale cărei cursuri le-a urmat la Innsbruck (Austria) sub îndrumarea profesorului Cezar Popescu.

În 2016, a participat la Jocurile Olimpice de Tineret de la Lillehammer, prima sa competiție oficială de anvergură, unde s-a clasat pe locul 4 la monobob, scrie COSR.

Mihai Tentea a primit Rookie Trophy

  • În 2017, a participat în premieră la CM de seniori de la Konigsee (Germania), la 18 ani, fiind cel mai tânăr pilot din competiție. A ocupat locul 34 la bob 2, dar a primit „Rookie Trophy”, pentru cel mai valoros tânăr pilot din lume. Doar doi piloți români au mai primit acest trofeu: Ion Panțuru (1964) și Dragoș Panaitescu (1972).

În 2018, la Mondialele U23, de la St. Moritz, Elveția, a cucerit prima sa medalie, argint, la bob 2, alături de împingătorul Ciprian Daroczi, fostul său coleg de clasă.

La început, m-am uitat pe internet, nu știam ce e cu bobul și ce se întâmplă, și am zis să încerc. Mi-a plăcut cum arată și ce se întâmplă -Mihai Țentea, pentru Eurosport.

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Cine este Mihai Tentea. Pilotul bobului românesc și colegii lui s-au pregătit în Germania: „Am văzut că nu sunt zei”
Mihai Țentea. Foto: COSR

Bob nou pentru echipajul României

Românii vor concura la JO din Italia cu un bob nou. „Ne ajută foarte mult. Dacă ar fi doar cu o zecime mai bun decât cel pe care l-am avut, contează mult în sportul acesta”.

„Ne-am propus măcar o clasare în top 10 la cel puțin una dintre probe, mi-aș dori la amândouă. Este o competiție foarte grea, toată lumea este foarte bine pregătită, dar și noi suntem”, a spus Mihai, care spune că a devenit „mai experimentat” cu înaintarea în vârstă.

La ultima etapă de Cupă Mondială, bobul românesc de 2 și de 4 a fost pe locurile 8 și 11.

El și colegii lui s-au pregătit în Germania, cu lotul „rivalilor”. Nemții sunt între cei mai buni din lume în acest sport. „Am învățat multe și, mai ales, am văzut că nu sunt zei”, explică el.

„Am o presiune în plus, pentru că am responsabilitatea de a avea grijă de colegii mei la fiecare coborâre. Se mai întâmplă accidente, răsturnări și eu am principala vină când se întâmplă. E un lucru neplăcut, de asta este o presiune în plus”, recunoaște Mihai.



