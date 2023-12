„Încă este greu de înțeles ce s-a întâmplat”, a spus Sanni Hakala, într-o postare emoționantă, pe Instagram, în care a precizat că își simte puțin umerii și brațele.

„Nu numai că sunt forțată să mă opresc să joc hochei, ceva care a fost o parte importantă a vieții mele de mulți ani, dar aș putea fi forțată să stau într-un scaun cu rotile pentru tot restul vieții”, a adăugat sportiva, care joacă la HV71 din 2016 și a fost votată favorita fanilor clubului în sezonul 2019-2020.

Jucătoarea a evoluat la echipe de băieți până la vârsta de 15 ani, când a semnat cu JYP Jyväskylä în Naisten SM-sarja, liga de vârf a hocheiului finlandez. A urmat Kärpät Oulu și, apoi, HV71.

Ea a marcat un gol în 6 meciuri, la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018, și a semnat o reușită în șapte partide la JO de iarnă 2022. În ambele competiții, Finlanda a cucerit bronzul.

Sanni a făcut, de asemenea, din echipa Finlandei la Campionatul Mondial 2019, unde nordicele și-au trecut în palmares primul argint din istorie.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Acesta este momentul accidentării jucătoarei finlandeze. Ea urmărește un puc, se lovește de bară, în timp ce ea și portărița adversă se prăbușesc pe gheață. Adversara se ridică, ea rămâne inertă.

HV71 captain Sanni Hakala crashed into the post and injured her neck.



She has now had surgery, and is unfortunately paralysed from the chest down. pic.twitter.com/sB8oMZElsE