Fiica celui considerat „Regele” fotbalului românesc a interpretat rolul Marthei Bibescu în piesa „Martha. Povestea romanțată a unei prințese”.

Din sală a fost aplaudată de mama, tatăl și fratele Ianis, precum și de fostul internațional Gheorghe Popescu și soția acestuia, dar și alți oameni din fotbal, notează observator.tv.

Cu câteva zile înainte de eveniment, Kira Hagi a făcut un anunț prin intermediul rețelei de socializare Facebook prin care îi invita la teatru pe cei care vor să o vadă pe scenă.

„Buna dimineata! Sunteti in Bucuresti pe 20 sau 21 decembrie? Va astept cu drag (si cu emotii!!) la o piesa de teatru in care am onoarea sa o interpretez pe Martha Bibescu, alaturi de actori si dansatoare cum numai in filme vezi :)). Si la toata povestea se adauga regia, muzica sau costumele, … Iar despre rolul meu… Ce sa va spun? Ma bucur enorm sa intruchipez, in an centenar, un personaj atat de frumos din istoria noastra. ??❤️”, a scris fiica lui Hagi pe Facebook.