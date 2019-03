Bronz la CM SUA 1994, când suedezii au eliminat România lui Hagi în sferturi, 2-2 după prelungiri (1-1 după 90 de minute, gol Brolin), 5-4 la loviturile de departajare, semifinalist CE 1992, câştigător al Cupei Italiei, al Cupei Cupelor şi al Cupei UEFA (toate cu Parma), dolofanul Brolin trăiește azi din amintiri. Are o companie de curăţenie, încinge grătarele și joacă poker la competiţii mari.

„Pokerul? Cam 10% e noroc. 50% e disciplină, 20% – abilitate şi 20% – studiu”. La un pas să preia Călărașiul

Anton a devenit cunoscut în 2011, când, în Bahamas, la Poker Stars Caraibbean Adventure, a a dat lovitura: poziția a treia, din 7.800 de jucători, și un premiu de 1.350.000 $. ”Cam 10% e noroc. 50% e disciplină, 20% – abilitate şi 20% – studiu”, e definiția pokerului în accepțiunea lui Ionel Anton. Are afaceri imobiliare, o firmă de consultanță, ba, la un moment dat, a fost vorba să preia echipa de fotbal Dunărea Călărași.

Amintiri despre durerosul meci din vara lui 1994

„Câtă durere ne-a produs Brolin! Am plâns la televizor din cauza lui! Ca fotbalist, a fost mare. Am vorbit la masă despre asta! Mi-a recunoscut că atunci, în vara lui 1994, a fost una dintre zilele lui cele mai frumoase din sport!”, povestește Ionel Anton.

Anton a stat la aceeași masă cu Brolin în 2007, la turneele de la Monte Carlo sau Praga. L-a surclasat!



„E taciturn, cu mult bun simț”

„Ca jucător de poker, e taciturn, cu mult bun simț. Acum joacă de plăcere. Școala suedeză de poker e foarte bună. Acum două săptămâni, am stat la masă cu Martin Jacobson, campion mondial de poker la WSOP Main Event 2014, când a câștigat 10.000.000 $”, spune Ionel Anton.

Becker, Kuerten, Tony Adams, Sheringham, Phelps!

„Am jucat cu foarte multe vedete. Boris Becker, Gustavo Kuerten, din tenis, Tony Adams, fostul internațional englez al lui Arsenal, Teddy Sheringham. Foarte mulți jucători de fotbal, foarte mulți din tenis, din toate domeniile! Cel mai mult mi-a plăcut de americanul Michael Phelps. Monumental la masă!”, a explicat Ionel Anton.

«Pokerul este mai universal decât alte sporturi»

Anton – 1.942.457 $, Brolin – 78.665 $

Per total, Anton e la o clasă mult superioară lui Brolin. Conform pokerdb.thehendonmob.com, o bază de date de specialitate care adună toate câștigurile din poker, românul e pe locul 855 în lume, cu 1.942.457 $ în „palmares”. Suedezul e abia pe locul 5.008, 78.665 $. De menționat că al doilea în acest clasament e canadianul de origine română Daniel Negreanu (39.830.195 $). Primul în top e Justin Bonomo (44.626.825 $). Martin Jacobson, primul suedez din ierarhie, e pe 32, cu 16.866.099 $.

„M-am apucat de poker datorită unui fost coleg de facultate, Bogdan Naumovici. Am pus un pariu cu el că voi ajunge la o masă finală și l-am câștigat. Am fost la masa finală și în Bahamas, și în Begas. Acum nu mai joc, nu mai am motivație”, explică Ionel Anton.

Mesaj pentru tricolori: „Fiți câini la Stockholm!”

Legat de meciul din Suedia, de sâmbătă, Ionel Anton, fost jucător în tinerețe, afirmă: ”Vom învinge doar dacă îi face Guriță Contra «câini» pe jucătorii săi. Are puțină materie primă. Fotbalul din Liga 1 e oribil, nici nu te poți uita la meciuri. Sunt călărășean, am fost la câteva partide ale Dunării, chinul e maxim”.

În 2017, românul Alexandru Papazian a câştigat aproape 1,2 milioane de euro şi trofeul turneului „High Roller” de la EPT Monte Carlo, unde s-a desfăşurat finala circuitului european de poker. Premiul este cel mai mare din istoria pokerului românesc.

«Pele», prieten cu şeful lui LA Lakers

Întrebat cum ar defini pokerul, Anton, poreclit „Pele” în tinerețe, a răspuns: „Cea mai bună definiţie mi-a dat-o Jerry Buss, patronul echipei de baschet LA Lakers. Ne-am văzut la un turneu şi ne-am împrietenit. La un moment dat, mi-a zis: „Ăsta e sportul cel mai democratic şi singurul care poate aduce la acelaşi nivel un doctor şi un analfabet. Un campion mondial poate pierde oricând în faţa unui începător”.

