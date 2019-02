Garaj de 3,2 milioane de euro! Laurențiu Reghecampf e un adevărat colecționar de mașini de lux

Cum banii nu sunt o problemă și își permite absolut orice, Reghe nu se uită în conturi când vede o mașină după care să întoarcă lumea capul pe stradă după ea. O cumpără fără să stea pe gânduri.

Jumătate de milion pentru un Mercedes

Cel mai scump bolid pe care Reghe și l-a achiziționat până acum este un Mercedes SLS, full option, pentru care a plătit 450.000 de euro! Dar modelul cu care se laudă cel mai mult este unul special de care este extrem de mândru. În septembrie 2014, pe vremea când era antrenor la Al Hilal în Arabia Saudită, tehnicianul a primit cadou din partea conducerii, pentru performanțele de la club, ultimul model, ediţie limitată, de Rolls Royce Wraith, cu toate dotările posibile! Preţul unui Wraith, complet echipat, ca cel al lui Laurențiu, este de 400.000 de euro, fiind disponibil doar la comandă! Tehnicianul nu și-a adus nici acum mașina în țară, aceasta rămânând într-o parcare privată din Arabia Saudită.

Cadou un Rolls Royce de la patronii arabi

Cu șapte modele produse de Mercedes în garaj și un Rolls Royce Wraith unicat, Reghe mai are alte trei Rolls Royce-uri. Unul extrem de scump, un Rolls Royce Ghost Series II. Modelul de lux pe care-l deține îl folosește atunci când vine în România și are un motor turbo V12 de 6,6 litri, 563 CP, cuplat la o cutie de viteze asistată prin satelit, care utilizează date GPS pentru a transmite în timp real toate reperele importante în timpul unui drum. Scaunele sunt din piele albă, iar toate elementele din interior sunt din furnir și lemn lucios. Conform unui studiu în întreaga lume există doar 4.000 de modele identice cu cel al antrenorului, iar 85% dintre acestea au fost realizate la comandă.

Are un om special care are grijă de autovehicule

În total, Laurențiu Reghecampf are 15 mașini, fără să le socotim pe cele ale soției sau ale fetelor! „Nu sunt toate mașinile în România! Unele sunt în țară, altele, în Statele Unite, Arabia Saudită și în Emirate Arabe, acolo unde locuiește acum. Cele mai scumpe sunt în garaje special amenajate și sunt conduse doar de Laurențiu Reghecampf sau de soția sa, Anamaria Prodan. Nu se suie nimeni în Rolls Royce sau în Ferrari! Există un om care se ocupă de revizii, întreținere, acte, absolut tot ce trebuie făcut la ele. Familia are un om care știe când expiră ITP-urile, când trebuie schimbat uleiul și alte chestiuni specifice mașinilor. Costurile de întreținere sunt de câteva mii de euro pe lună! Sume foarte mari se plătesc și când vin impozitele, la începutul fiecărui an”, spune unul dintre unul dintre angajații familiei Reghecampf.

Ce mașini conține garajul lui Reghecampf

– Mercedes SLS: 450.000 de euro

– Rolls Royce Wraith: 400.000 de euro

– Rolls Royce Ghost Series II: 350.000 de euro

– Ferrari 488 GTB: 350.000 de euro

– Bentley: 270.000 de euro

– Rolls Royce Wraith: 220.000 de euro

– Mercedes SLR: 210.000 de euro

– Mercedes Maybach S500: 210.000 de euro

– Mercedes S Class: 150.000 de euro

– Aston Martin: 150.000 de euro

– Mercedes Vito: 120.000 de euro

– Jeep Wrangler Rubicon: 90.000 de euro

– Mercedes-Benz Viano: 80.000 de euro

– Mercedes M Class: 70.000 de euro

– Buick Enclave: 70.000 de euro

N-a pus benzină niciodată!

Laurențiu Reghecampf și-a luat în Emiratele Arabe Unite oamenii de încredere care se ocupă de absolut tot ce are nevoie. Are șofer personal și oameni în casă care au grijă de întreținerea vilei și de curățenie, dar și de cei doi copii, Luca și Laurențiu jr, care sunt la Școala Americană din Dubai.

„Nu știu cât costă benzina în Emirate, că nu m-am dus niciodată la PECO. Habar n-am, serios! Bagă altcineva benzină. Am oamenii cu care am lucrat la Steaua și pe cei cu care lucram acasă, care sunt cu mine în Emirate. Să nu se înțeleagă că nu vreau să bag eu benzină, dar pur și simplu am pe altcineva care se ocupă de așa ceva. Casa în care stau acum e primită de la club. Nu mai vreau să-mi cumpăr nimic. Am destule case peste tot în lume… Acum vreau să trăiesc liniștit și să mă distrez”, a spus Reghecampf pentru Libertatea.

Are brevet de comandant și ambarcațiune ca Gerard Butler

Pe lângă pasiunea pentru fotbal și mașini, Reghe are și hobby-uri și se relaxează de fiecare dată când vine în România. Antrenorul și-a cumpărat în urmă cu cinci ani o barcă scumpă, un Mastercraft XStar (foto), ultimul model lansat atunci pe piaţă. În lume mai erau doar patru astfel de ambarcaţiuni, una dintre ele aparţinându-i actorului Gerard Butler. Reghe are și brevet ca să poată conduce barca pe Lacul Snagov.

„A mers de câteva ori la Constanţa, unde a făcut cursurile Școlii de Marină, iar după multe ore practice și câteva examene date, Reghecampf a devenit comandant. Ambarcațiunea a fost achiziționată din Statele Unite și-a ajuns în România într-un container securizat”, spun apropiații antrenorului. Pentru barca de lux acesta a plătit 150.000 de euro.

Citește și:

18 infectați, dintre care 9 morți la spitalul „Marius Nasta”! Managerul Beatrice Mahler: „Nu știu câți decedați sunt și eu vreau să le știu numărul și să aflu adevărul!”