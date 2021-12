Leonard Doroftei a plecat din în 2019 Ploiești și s-a stabilit cu familia în Laval, o suburbie a Montrealului, unde lucrează în propria sală de box, dar nu poate uita România.

„Totul, totul îmi lipsește! De la înjurături, până la tăiatul porcului. Totul! Aerul ăla pe care îl respiri. Am luat o decizie, la nervi, pe care am s-o regret toată viața”, a declarat Leonard Doroftei.

Fostul campion mondial WBA la categoria semi-ușoară a povestit cum decurge o zi „normală” în Canada.

„Mă trezesc dimineaţa pe la 12:00! Dacă am antrenament, mă duc la antrenament. Daca n-am, îmi caut de treabă. Îmi caut de treabă, mai mătur prin casă, dau cu aspiratorul, şterg praful. Eu ştiu? Pe şemineu, în baie!”, a dezvăluit Leonard Doroftei.

Vecin cu un alt ploieștean fost campion mondial, Adrian Diaconu, „Moșu” Doroftei a dezvăluit că nu s-a rupt total de tradițiile de sărbători din România, urmând să meargă împreună să taie porcul.

„Sunt vecin cu Diaconu, ne pregătim, ne ducem să tăiem porcul zilele astea!”, a afirmat Leonard Doroftei.

