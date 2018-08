Lewis Hamilton i-a transmis un mesaj emoționant lui Michael Schumacher

Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot în calificările Marelui Premiu de Formula 1 al Belgiei, bifând al 78-lea pole position din carieră. La ediția de anul trecut a cursei de la Spa Francorchamps, britanicul a atins o bornă istorică, egalând recorduri de pole position deținut până atunci de Michael Schumacher (68).

În amintirea acelui eveniment, Hamilton a scris pe Twitter următoarele rânduri: Michael, anul trecut a fost o adevărată onoare pentru mine să egalez recordul tău de 68 de pole positions. Cuvintele nu vor putea vreodată să descrie ce am simțit când am egalat performanța unui erou ce a fost întotdeauna sursă de inspirație. Mă rog tot timpul pentru tine și pentru familia ta. Continuă să lupți, Michael!'.

Michael, last year it was a true honour to equal your all-time Pole Position record of 68. Words can never describe what it felt like to reach an achievement of an all-time inspiration and hero. I pray for you and your family all the time. Keep fighting, Michael ?? #Hero @F1 pic.twitter.com/S3wCZG3fnA

