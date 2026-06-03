Nu era nici băut, nici drogat

Vlad, un student la ASE a venit special de la București, înarmat cu un cuțit, pentru a-și ucide tatăl, potrivit Observator News. Noi detalii de o gravitate extremă ies la iveală: analizele toxicologice arată că nu se afla sub influența drogurilor sau a alcoolului când a atacat, fapta fiind orchestrată cu sânge rece.

Criminalul a fost deja arestat preventiv pentru 30 de zile, în timp ce anchetatorii încearcă să înțeleagă motivul din spatele acestei tragedii înfiorătoare.

S-a urcat în tren, cu un cuțit în bagaj

Totul ar fi pornit pe 1 iunie, de la o ceartă aprinsă pe care tatăl și fiul au avut-o în timp ce Vlad se afla la București. Furios, tânărul s-a urcat în tren cu destinația Neamț, având un plan macabru: să își ucidă părintele.

A luat cu el și arma crimei, un cuțit cu care avea să își măcelărească tatăl sub privirile îngrozite ale mamei sale. Ajuns în fața blocului, Vlad și-a chemat tatăl în scara imobilului, unde i-a aplicat prima lovitură de cuțit.

Atacul sângeros a continuat apoi în stradă, sub ochii îngroziți de spaimă ai martorilor. Vlad a continuat să își lovească tatăl cu cuțitul, până când s-a asigurat că bărbatul nu mai dă niciun semn de viață.

Cercetat pentru omor calificat cu premeditare

Cruzimea și planificarea faptei i-au determinat pe procurori să schimbe încadrarea juridică a faptei în omor calificat cu premeditare, o infracțiune pedepsită extrem de dur. Marți seară, agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

„La data de 02.06.2026, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț a extins urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 alin. (2) şi (3) din Codul penal şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. (1) lit. a) Cod penal, ca urmare a faptului că numitul V.V.D. a comis infracţiunea contra vieţii în public, într-o manieră de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică, provocând o stare de temere, indignare şi revoltă. Totodată, în cursul zilei de 02.06.2026, sus-numitul a transportat cuţitul pe care l-a folosit la comiterea faptei, într-un mijloc de transport în comun, respectiv în trenul cu care s-a deplasat pe ruta Bucureşti – Piatra-Neamţ (…)”, arată procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

Crima care a îngrozit o țară întreagă

Scene cumplite, luni seară, pe o stradă din Piatra-Neamț. Un poliţist de 50 de ani, angajat al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ, a fost ucis cu mai multe lovituri de cuțit chiar de fiul său, pe Bulevardul Mihai Eminescu. Tânărul de 22 de ani a fost reținut.

Bărbatul ucis este Ciprian Verdeș, ofițer în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Neamț. Potrivit informațiilor apărute, acesta lucra în cadrul instituției din anul 2016. Înainte, activase în Poliție începând cu anul 1997 și până în 2004. Principalul suspect este fiul său, Vlad Verdeș, în vârstă de 22 de ani.





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