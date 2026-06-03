Balonul, cumpărat ca atracție turistică pentru ruinele Cetății Turnu

Proiectul din Turnu Măgurele a fost finanțat prin programe europene de cooperare transfrontalieră, cunoscute ca Interreg. Aceste fonduri au adus României peste 258 de milioane de euro pentru dezvoltarea zonelor de la granița cu Bulgaria, bani care ar fi trebuit să sprijine turismul și crearea de locuri de muncă.

La Turnu Măgurele, Primăria a inclus în proiect și achiziția unui balon cu aer cald. Ideea era ca turiștii să poată vedea de sus zona Cetății Turnu, un obiectiv restaurat și amenajat tot cu bani europeni. În 2020, Primăria prezenta pe pagina sa de socializare imagini spectaculoase și promova proiectul ca pe o atracție turistică. Șase ani mai târziu, balonul nu este folosit.

A costat 86.400 de euro, fără TVA

Balonul a fost cumpărat de la o firmă din Cehia și a costat 86.400 de euro, fără TVA. Pe lângă această sumă, au mai fost plătite și alte servicii legate de proiect. Potrivit Știrilor PRO TV, de un an există și un pilot pentru balon, iar Primăria ar fi trebuit să plătească 7.700 de euro pentru 12 ridicări și 4 verificări pe an. Au fost achitate și asigurarea pentru daune și servicii de traducere.

Mai mult, platforma de beton de pe care ar fi trebuit să se ridice balonul s-a dovedit prea mică, așa că a fost nevoie de construirea unei alte platforme.

Primarul spune că balonul este împachetat la o bază sportivă

Dănuț Cuclea, primarul orașului Turnu Măgurele, a declarat pentru Știrile PRO TV că balonul este, momentan, pus bine.

„Acum este la o bază sportivă, dar e împachetat, în cutia proprie. Aici este husa balonului și în spate este nacela”, a spus primarul, care a explicat că administrația locală așteaptă avizele necesare pentru folosirea balonului.

„Suntem în procedură de avizare, Autoritatea Aeronautică Română este cea care avizează astfel de servicii”, a mai declarat Dănuț Cuclea.

Primarul a mai spus că ideea achiziției ar fi venit în etapa de pregătire a proiectului european, de la consultanți și proiectanți, pentru ca zona să fie mai atractivă pentru turiști.

„Una este anunțul de participare și una e încheierea contractului și recepționarea muncii. La înscrierea în proiectele europene sunt și firme de consultanță, și proiectanți și au venit cu sugestia asta, să fie atractivitatea mai mare din partea turiștilor”, a spus primarul din Turnu Măgurele.

Balonul nu va zbura liber niciodată, ci va fi ținut de frânghii

Un detaliu important este că balonul cumpărat de Primărie nu ar urma să facă niciodată zboruri libere. Potrivit investigației Inspectorul Pro, acesta va fi ancorat și se va ridica doar câțiva metri de la sol, ținut de frânghii. Asta înseamnă că turiștii nu ar urma să zboare deasupra zonei, ci doar să fie ridicați controlat, pe o distanță mică, deasupra platformei.

Între timp, ruinele Cetății Turnu pot fi vizitate gratuit. De obiectiv se ocupă Gigi Țeican, angajat de Primărie, care are grijă de cetate și încearcă să le explice vizitatorilor istoria locului.

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