Mai exact, celebrul cântăreț a dezvăluit că va sta mai mult pe drumuri decât acasă și că programul lui va fi între avioane, scene și sute de mii de oameni. Adică la concerte care au loc în toată lumea!

„Vara asta o să-mi văd viața mai mult din avion decât din sufragerie. Și exact asta îmi place! Fiecare oraș, fiecare aeroport, fiecare hotel devine poveste atunci când cobor de pe scenă și parcă mai aud oamenii cântând. Am scris «Sunt nebun după tine» cu gândul la nebunia asta frumoasă: la public, la energia din cluburi, la orele târzii în care nu vrei să se termine seara, la dorul de acasă care se amestecă cu adrenalina turneului”, a spus Adi Sînă.

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După ce a pus România pe harta dance-ului internațional cu melodii precum „Thats My Name”, „Kylie” sau „My Passion”, Akcent pornește în această vară într-un adevărat maraton de show-uri, sub umbrela „Thats My Name Tour”. Concertele vor avea loc în țări precum Ungaria, Turcia, Albania, Moldova, Polonia și SUA, în orașe ca Budapesta, Bishkek, Helsinki, Bodrum, Almaty, Antalya, Gdansk.

Finalul turneului va fi în toamna acestui an, la București, în cadrul unui concert care va avea loc pe scena de la Sala Palatului, pe 24 octombrie 2026.

Potrivit unui comunicat al celor de la Roton Music, „Sunt nebun după tine” este genul de piesă care miroase a vară din primele secunde: tempo de dans și un refren care rămâne cu tine mult după ce se termină.

„Melodia nu e gândită doar pentru scenele mari, ci pentru tot ce înseamnă vara lui 2026: drumuri lungi cu geamul deschis, terase pline, festivaluri, cluburi de la mare și orice party unde lumea vrea să mai stea «doar încă o piesă»”, se arată în comunicat.

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