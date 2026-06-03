„Mami, când văd câți copii sunt, am emoții”. Nu a fost un drum ușor până la acea medalie strălucitoare. Weekenduri sacrificate, antrenamente, exerciții și multe emoții de copil , iată prețul succesului mic, dar imens, al lui Nicholas.

Chiar în noaptea dinaintea concursului, Ela Crăciun a trăit alături de fiul ei fiecare secundă de nesomn.

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„Aseară abia a adormit de emoții. Îl simțeam cum se foiește, cum se gândește la concurs, cum își face curaj în felul lui de copil care își dorește mult ceva, dar nu știe încă dacă o să-i iasă”, a mărturisit vedeta, cu sufletul la gură.

Aritmetica mentală este o disciplină care cere concentrare maximă, viteză de gândire și antrenament constant și Nicholas a demonstrat că are tot ce trebuie.

Iar când l-a văzut la final cu diploma în mână, Ela Crăciun a înțeles că victoria este mult mai mare decât un simplu loc 1: „Nu e doar despre locul 1. E despre toate weekendurile în care a muncit, despre curajul lui, despre faptul că și-a dus emoțiile cu el și totuși a intrat, a încercat și a reușit.”

Mama sa i-a transmis public un mesaj care, cu siguranță, va rămâne în sufletul micuțului pentru totdeauna: „Sunt atât de mândră de tine, Nicholas. Nu doar pentru medalie, ci și pentru că ai muncit, ai avut emoții, dar nu te-ai dat înapoi. Azi ai învățat ceva ce o să-ți rămână mult mai mult decât diploma: că atunci când muncești și nu renunți, începi să ai tot mai multă încredere în tine.”, a declarat Ela Crăciun.

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