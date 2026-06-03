Grecia aduce 5.000 de muncitori din Egipt pentru a salva recoltele din 2026

Grecia a activat un acord bilateral cu Egiptul pentru recrutarea a până la cinci mii de muncitori agricoli sezonieri, cu scopul de a acoperi deficitul critic de forță de muncă în domeniul agricol, relatează Greekreporter.com.

Această inițiativă vine într-un moment crucial pentru sectorul agricol elen, care se confruntă cu o lipsă acută de personal în perioadele de recoltare.

Țara din Europa a demarat oficial procesul de recrutare

Potrivit lui Christos Giannakakis, membru al Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole (ETHEAS), procesul este deja în desfășurare.

Într-un interviu acordat agenției de presă Athens-Macedonian News Agency (AMNA), Giannakakis a dezvăluit că aproximativ 150 de candidați au fost deja înregistrați la Administrațiile Descentralizate din Grecia. Dosarele aprobate au fost transmise Ambasadei Greciei în Cairo pentru verificări și interviuri de selecție.

Țara din Europa care angajează 5.000 de muncitori din Egipt pentru a salva recoltele de cireșe
Deficitul de forță de muncă în agricultură afectează recoltarea unor culturi precum piersici, cireșe, măsline, kiwi și citrice. Foto: Shutterstock

Muncitorii din Egipt se vor ocupa de recoltele de fructe și legume din Grecia

Deficitul de forță de muncă în agricultură afectează recoltarea unor culturi precum piersici, cireșe, măsline, kiwi și citrice.

„Acordul, semnat acum trei ani, este în sfârșit pus în practică”, a declarat Giannakakis pentru AMNA. Cota inițială este limitată la cinci mii de muncitori, dar aceasta poate fi extinsă dacă cererea de producție crește.

Până acum, peste 36 de angajatori importanți și-au exprimat interesul de a participa la acest proiect.

Recent, în Cairo au avut loc întâlniri între oficiali greci și egipteni, inclusiv cu adjunctul ministrului egiptean al muncii. Discuțiile au vizat coordonarea proceselor de comunicare, organizarea călătoriilor și stabilirea unui punct de legătură oficial între cele două țări.

Motivele pentru care Grecia este o destinație atractivă pentru muncitorii egipteni

Egiptul, cu o populație de peste 110 milioane de locuitori, vede Grecia ca o oportunitate pentru muncă legală în străinătate.

Salariile din agricultură sunt considerabil mai mari decât cele din Egipt, ceea ce face din Grecia o destinație preferată pentru muncitorii egipteni.

„Există un interes enorm din partea Egiptului pentru crearea unor căi legale de angajare în Grecia”, a precizat Giannakakis, pentru sursa citată mai sus.

Un aspect important al acestui acord este mobilitatea muncitorilor în funcție de ciclurile de recoltare. Giannakakis a explicat că un muncitor poate începe sezonul în livezile de fructe din Macedonia, apoi să se deplaseze în Chalkidiki pentru recoltarea măslinelor verzi, să treacă la kiwi și să își încheie activitatea cu citrice în alte regiuni.

Ce beneficii au muncitorii egipteni în Grecia

Durata maximă de ședere continuă a muncitorilor sezonieri este de nouă luni. Totuși, angajatorii pot solicita permise extinse pe o perioadă de până la cinci ani, cu condiția ca muncitorii să părăsească Grecia pentru trei luni la finalul fiecărei perioade de nouă luni, revenind apoi fără a fi nevoie de reaplicarea inițială.

Pe lângă aspectele birocratice, inițiativa urmărește îmbunătățirea condițiilor de trai pentru muncitori.

Giannakakis a subliniat necesitatea subvențiilor de stat pentru achiziționarea de locuințe prefabricate ISO-box, dotate cu facilități sanitare corespunzătoare.

Presa elenă atrage atenția asupra faptului că aceste condiții sunt esențiale nu doar pentru bunăstarea muncitorilor, ci și pentru crearea unui grup de muncitori de încredere care să revină sezon după sezon.

Grecia nu este singura țară care angajează mii de muncitori străini. Irlanda este o altă țară ale cărei autorități au anunțat extinderea programelor de recrutare pentru muncitori străini, în cadrul politicilor privind migrația calificată.
Citeşte întreaga ştire: O țară din Europa angajează 55.000 de muncitori străini, cu salarii de până la 7.000 de euro. Măsurile au fost luate în contextul unui deficit major al forței de muncă.

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