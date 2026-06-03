Accidentul s-a produs în punctul kilometric 69 al autostrăzii AP-8, în direcția Bilbao, la intersecția cu AP-1, în zona Maltzaga. Impactul a fost devastator: camionul s-a răsturnat, ajungând pe banda de depășire a sensului opus, blocând complet traficul spre Behobia. Potrivit autorităților, cinci dintre polițiștii aflați în dubă au decedat pe loc, iar o altă persoană, rănită, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

„Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului”, au declarat reprezentanți ai Ertzaintza, Poliția Bască. Primele informații sugerează că duba polițiștilor și camionul rulau în paralel atunci când s-a produs coliziunea.

Situația traficului a fost grav afectată în urma incidentului. Conform Bidegi, administratorul autostrăzii, la ora 10.40, doar o bandă era deschisă circulației spre Behobia-Irun, fiind implementată trecerea alternativă a vehiculelor dinspre AP-1 și AP-8. Legătura dintre AP-1 și Bilbao a rămas accesibilă, însă tronsonul AP-8 de la Maltzaga a fost închis complet.

Cei cinci polițiști decedați făceau parte din Unitatea de Intervenție a Poliției Regionale din Navarra. Aceștia urmau să participe la un antrenament în cadrul complexului din Iurreta, care este unul dintre cele mai importante centre de pregătire tactică și operațională pentru forțele de ordine din regiune.

🔴 Tragedia en Elgoibar con cinco policías forales muertos



El cuerpo autonómico de policía quiere "agradecer las muestras de condolencia recibidas desde muchos y muy distintos ámbitos, tanto dentro como fuera de Navarra"https://t.co/0F4vaVqXf3 pic.twitter.com/vdbjV1Zgot — Navarra Televisión (@NavarraTV) June 3, 2026

Zona în care s-a produs accidentul este un punct strategic în rețeaua de transport dintre San Sebastián și Bilbao, fiind traversată zilnic de mii de vehicule, inclusiv transporturi de marfă între centrele industriale și comerciale din regiune.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a clarifica toate circumstanțele acestui incident tragic.

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