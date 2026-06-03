Sindicaliștii SANITAS au protestat în Piața Victoriei

Protestul organizat de Federația SANITAS a atras angajați din județele Arad, Sălaj, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Constanța și Iași. Mii se angajați din Sănătate au venit în Piața Victoriei, unde au protestat față de noul proiect privind Legea salarizării.

Mulțimea a plecat în marș spre Piața Constituției, folosind vuvuzele și pancarte pentru a-și exprima nemulțumirea. Deși temperaturile ridicate au fost o provocare, manifestanții au venit pregătiți cu șepci și apă.

Angajații din Sănătate critică modificările pe care le-ar putea aduce noua Lege a salarizării

Sindicaliştii SANITAS resping ferm proiectul legii salarizării, considerând că forma actuală reprezintă „cea mai proastă variantă” a unei legi care ar trebui să sprijine angajații din sistemul medical.

„Reducerea sporurilor loveşte direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiţii dificile, în ture, în regim de asigurare a continuităţii şi sub presiune”, au subliniat reprezentanții SANITAS în comunicatul transmis presei.

Compensațiile propuse nu acoperă pierderile financiare, iar sindicaliștii acuză că legea va plafona sau chiar reduce veniturile pentru o mare parte dintre angajaţi.

„Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, au adăugat aceștia.

Grupul de manifestanți care se îndreaptă către Piața ConstituțieiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 21

Sindicaliștii au criticat faptul că proiectul „nu tratează echilibrat categoriile profesionale şi creează noi diferenţe şi nedreptăţi în sistem”.

Mai mult, anumite grupuri de salariați au fost omise complet din lege. „Diferenţa dintre ceea ce SANITAS a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătăţii şi ceea ce este prezentat acum este majoră şi greu de explicat”, au declarat reprezentanții organizației, conform News.ro.

Angajații de la Fabrica de Arme Cugir au intrat în grevă generală miercuri, 3 iunie

Angajații Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă generală miercuri, 3 iunie, nemulțumiți de salariile mici, condițiile de muncă precare și lipsa progresului în negocierile contractului colectiv de muncă, informează Alba24.

Fabrica, aflată sub autoritatea Romarm, numără aproximativ 720 de angajați, dintre care 470 sunt plătiți la nivelul salariului minim pe economie, potrivit liderului sindical Ioan Neagu.

„Principalele cerințe sunt cele de ordin salarial, privind tichetele de masă și creșterea salariului, astfel încât să nu mai fim aproape toți în salariul minim de încadrare. Așa cum știți, puterea de cumpărare a scăzut cu 30%”, a declarat Neagu.

Mai mulți angajați protestează în fața fabricii de arme Cugir, 3 iunie 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Care sunt revendicările sindicaliștilor de la Fabrica de Arme Cugir

Angajații reclamă condițiile de lucru rămase la nivelul anilor 60, în ciuda importanței strategice a fabricii. Situația actuală vine după luni de negocieri fără rezultate, iar tensiuni similare au avut loc și în ianuarie, când o parte dintre salariați au declanșat o grevă japoneză.

Sindicaliștii solicită majorarea valorii tichetelor de masă, acordarea de vouchere de vacanță și o creștere salarială de 6,5%. Negocierile cu conducerea fabricii au început în toamna anului trecut, însă lipsa unor decizii clare amplifică nemulțumirile.

„Salariații au ajuns în situația în care nu le ajung banii pentru a-și plăti datoriile”, a mai precizat Neagu pentru sursa citată mai sus.

Angajații ANAF anunță proteste în toată țara joi, 4 iunie

Pe 4 iunie 2026, între orele 8.00 și 16.00, angajații din finanțele publice din toate județele vor protesta față de noua lege a salarizării, refuzând să se prezinte la muncă. Acțiunea, organizată de Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, ar putea afecta grav activitatea ANAF, Ministerului Finanțelor, Vămii și Trezoreriei, relatează Profit.ro.

Conform FNSF, acțiunea de mâine marchează un moment unic în istoria ANAF, având în vedere numărul mare de participanți și formatul inedit al protestului, care presupune absența totală de la muncă pentru o zi întreagă.

„Sistemul fiscal nu funcționează fără noi. Acțiunea este solicitată și asumată de majoritatea membrilor de sindicat”, se arată într-un comunicat transmis de Federația Sindicatelor Finanțiștilor.

Printre cerințele principale ale sindicaliștilor se numără introducerea unui sistem de salarizare care să reflecte complexitatea și incompatibilitățile specifice muncii din domeniul financiar.

„Nu protestăm împotriva reformei, ci împotriva unei tăieri nedrepte care ne lovește direct în demnitate și în capacitatea de a ne face meseria cu responsabilitate.

Ne cerem scuze public pentru disconfortul creat de acțiunea noastră din data de 4 iunie 2026”, a declarat Vasile Marica, președintele FNSF.

Grefierii și angajații din Justiție declanșează proteste joi, 4 iunie în toată țara

Personalul auxiliar de specialitate și conex din sistemul judiciar a declanșat, marți, 2 iunie 2026, un protest împotriva prevederilor noii legi a salarizării.

Potrivit unui comunicat al Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial până pe 5 iunie, în intervalul orar 08.00-12.00, iar joi, 4 iunie, se preconizează o blocare totală a activității în același interval de timp. Sindicaliștii reclamă lipsa unor majorări salariale reale în ultimul deceniu.

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial acuză că proiectul noii legi a salarizării ignoră solicitările personalului din justiție și riscă să mențină salariile înghețate pentru următorii cinci ani. În plus, aceștia susțin că singurele majorări salariale obținute în ultimii 10 ani au fost consecința unor hotărâri judecătorești definitive care au corectat aplicarea greșită a legilor anterioare ale salarizării.

„Actualul proiect al legii salarizării riscă să conducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii cinci ani și la reluarea imediată a unui nou val de litigii sistemice în cadrul familiei ocupaționale «Justiție»”, avertizează reprezentanții sindicali.

Activitatea instanțelor ar putea fi paralizată temporar în perioada 2-5 iunie 2026

În perioada 2-5 iunie 2026, activitatea în instanțe și parchete este suspendată parțial între orele 08.00 și 12.00, iar programul cu publicul este redus la jumătate. Excepție fac doar cauzele și lucrările urgente stabilite de lege.

Pe 4 iunie 2026, activitatea va fi complet oprită între orele 08.00 și 12.00, în timpul consultărilor organizate pentru Familia ocupațională de funcții bugetare.

Înalta Curte solicită o lege specială pentru magistrați

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a transmis, tot marți, un comunicat în care critică proiectul noii legi a salarizării unitare a bugetarilor.

Judecătorii Curții Supreme susțin că proiectul afectează independența financiară a magistraților și reduce rolul constituțional al autorității judecătorești.

„Proiectul reduce rolul constituțional al autorității judecătorești și afectează exigența echilibrului instituțional dintre puterile statului, transformând într-o simplă declarație de principiu criteriile pe care chiar legiuitorul le consacră la nivel normativ”, se arată în comunicatul ICCJ.

Totodată, ICCJ a subliniat că discuțiile privind proiectul de lege ar trebui să aibă loc cu viitorul Guvern, considerând că actualul executiv, aflat în funcție doar cu titlu interimar, nu este în măsură să abordeze o problemă de o asemenea importanță.

„În acest moment, considerăm necesară așteptarea instalării noului Guvern, astfel încât această problemă de interes major să poată face obiectul unui dialog instituțional real și constructiv cu factorii decidenți”, au transmis reprezentanții Curții Supreme.

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