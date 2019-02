În Germania, Borussia Dortmund a remizat pe terenul lui Eintracht Frankfurt (1-1). În Italia, Juventus nu a putut trece de Parma, în fața propriilor suporteri (3-3). În Spania, Barcelona s-a împiedicat acasă de Valencia (2-2). În Franța, PSG a suferit prima înfrângere a sezonului, la Lyon (1-2). Această serie incredibilă a continuat aseară, în Anglia, unde Liverpool a trebuit să se mulțumească cu o remiză în confruntarea din deplasare cu West Ham United (1-1).

În ciuda acestor pași greșiți, toate echipele aflate pe primul loc în cele mai puternice campionate din Europa și-au păstrat poziția de lider. Borussia Dortmund are un avans de 7 puncte în fruntea Bundesligii, Juventus are 9 puncte avans în Serie A, Barcelona are 6 puncte avans în La Liga, PSG are 10 puncte avans în Ligue 1 (și două meciuri mai puțin disputate), iar Liverpool are 3 puncte avans în Premier League.

Poate te interesează și FOTO | Gică Hagi împlinește astăzi 54 de ani. 'Regele' a donat casa părintească unei familii nevoiașe. 'Libertatea' a fost la Săcele și vă spune povestea