Aflate la egalitate de puncte, gazdele au nevoie de victorie, în timp ce trupa lui Gică Hagi are și varianta egalului. Asta pentru că CS U Craiova a beneficiat de rotunjirea punctajului după terminarea sezonului regular.

În cazul unei înfrângeri, Viitorul mai are o șansă de a ajunge în Europa League, dacă va câștiga finala Cupei României, programată pe 25 mai, cu Astra Giurgiu, la Ploiești.

În ceea ce privește echipa lui Corneliu Papură, dacă nu câștigă și termină pe locul 4 va sta la mâna Viitorului pentru a prinde cupele europene. Pentru că, în situația în care Astra ar cucerit Cupa României locul 4 din campionat rămâne în afara Europei.

Fotbaliștii de la Viitorul sunt optimiști. Căpitanul Ianis Hagi speră să obțină calificarea în Europa League înaintea finalei Cupei României: ”Știm ce săptămână ne așteaptă. Avem două meciuri importante. Sperăm să fim pe locul 3 și câștigătorii Cupei României. Nu ne gândim să scoatem un rezultat de egalitate când intrăm pe teren. Încercăm să marcăm, să câștigăm, iar dacă se termină egal, normal că avem avantaj noi. Trebuie să știm să profităm de acest avantaj. Suntem fericiți că suntem într-o situație favorabilă. Am ajuns la finalul sezonului să ne luptăm pe ambele fronturi, și în Cupă și în campionat. Asta ne-am dorit și cred că ar fi păcat să nu ne îndeplinim obiectivul, mai ales că suntem într-o formă bună. Cel mai important este meciul de la Craiova, să fim liniștiți că am luat locul 3, și am terminat cum ne-am dorit campionatul. Și apoi avem timp să ne gândim la finala Cupei”.

Fundașul Bogdan Țîru știe cum poate pleca neînvinși din Bănie: ”Obiectivul nostru este să marcăm trei goluri și să nu primim niciunul. Așa plecăm la fiecare meci amical și oficial. Depindem doar de noi. Trebuie să fim foarte concentrați și determinați, să facem un joc bun și să încercăm să câștigăm. La Craiova nu poți să te duci să te aperi sau să joci la egal. Trebuie să practicăm un fotbal bun și să încercăm să înscriem”.



Corneliu Papură: ”Sperăm că vom învinge”

La Craiova victoria este cuvântul de ordine.

”Ne aşteaptă un meci dificil şi important pentru a încheia pe locul trei. Sper să reuşim să facem un meci bun, iar cel mai important lucru este să marcăm, pentru că în meciul din Cupă ne-am creat ocazii, însă nu am reuşit să le fructificăm. Sper ca sâmbătă să fim mult mai inspiraţi şi să înscriem. Întâlnim o echipă foarte bine organizată, care este pe val, dar sperăm că sâmbătă vom fi mult mai puternici din toate punctele de vedere şi că vom reuşi să învingem. Jucăm pe teren propiu şi trebuie să abordăm meciul cu multă încredere, cu dăruire, agresivitate. Important este să terminăm pe locul 3, să nu stăm la mâna Viitorului, să cîștige Cupa României, pentru a ne califica al treilea an la rând în cupele europene.

Din ce am văzut, Viitorul, indiferent cu cine joacă, abordează meciurile la fel, la victorie, deci nu cred că va veni la egal. Din momentul în care am venit nu am avut niciodată întreg lotul la dispoziţie. Este destul de greu pentru un antrenor să nu poată să folosească aceiaşi jucători două meciuri la rând. Şi la acest meci sunt probleme. Nu-l avem pe Kelic, care este suspendat, şi avem jucători care vin după o lungă perioadă de accidentare şi nu ştim cum se vor prezenta la ora jocului, nu ştim care este potenţialul lor fizic. Rocha a venit după o accidentare, iar Meza Colli a fost răcit şi nu vom conta pe ei”, a spus Corneliu Papură, într-o conferinţă de presă.

”De când am venit, la aspectul fizic nu am putut lucra, pentru că am avut trei meciuri într-o săptămână, era doar o problemă de recuperare, iar pe final de campionat să poţi să adaugi ceva din punct de vedere fizic nu prea ai cum. Din punct de vedere al abordării jocurilor, probabil că am schimbat cât de cât ceva, am încercat să găsesc soluţii să fim cât mai mult în posesia mingii, ceea ce am şi reuşit în majoritatea meciurilor, şi să ne creăm ocazii. Că nu am reuşit să înscriem, asta este altceva”, a mai spus Papură, care este convins că va fi păstrat antrenor și sezonul viitor.

Papură promite orice numai să fie păstrat: ”Cred că anul viitor ne putem bate uşor pentru titlu, la ce văd că este aici: un stadion modern, un public frumos. Eu aşa văd lucrurile sau poate că am rămas cu impactul meciurilor când jucam aici, când veneau adversarii şi tremurau pe tunel. Dacă imprimăm puţin spiritul ăsta al nostru ar fi ceva fantastic.

Cu siguranţă din vară aş putea să-mi impun filozofia mea de joc şi atunci chiar trebuie să se cunoască amprenta mea ca antrenor asupra echipei. Cu siguranţă în fiecare echipă, în fiecare vară se caută soluţii mai bune. Toate detaliile le vom pune la punct după meciul cu Viitorul”.

Cicâldău: ”Trebuie să câştigăm!”

La rândul său, mijlocaşul Alexandru Cicâldău nu concepe eşecul cu Viitorul, fosta lui echipă, pe care o va susţine însă în finala Cupei României contra Astrei.

”Va fi un meci foarte greu, aşa cum au fost toate jocurile împotriva lor. Jucăm cu cea mai în formă echipă din România şi trebuie să câştigăm. Am avut foarte multe meciuri în acest an cu cei de la Viitorul, am jucat cu ei şi în Cupă, iar ce a fost trebuie să lăsăm în spate şi să privim meciul de sâmbătă cu optimism.

Nu gândesc că ar fi o revanşă pentru ce a fost în luna aprilie, trebuie să câştigăm meciul pentru că avem foarte mare nevoie să rămânem pe locul trei. Dacă o să înscriu e foarte bine. Sunt meciuri în care ratez, în care nu sunt atât de inspirat pe cât ar trebui, şi sunt meciuri în care reuşesc să marchez şi să-mi ajut echipa, nu mă gândesc că ar fi vreo răzbunare. Este un meci important pentru mine, doar pentru că trebuie să-l câştigăm şi să rămânem pe locul trei.

Nu vorbim despre niciun complex legat de Viitorul. Mereu când am jucat cu ei au fost meciuri deschise, iar partidele precedente le-am pierdut pentru că au fost mai inspiraţi în faţa porţi. În meciul de sâmbătă să sperăm că vom fi noi cei care vom marca mai mult. În finala Cupei României, bineînţeles că îmi doresc să câştige foştii mei colegi. Nu-mi pare rău că am venit la Craiova, sunt fericit că am făcut această alegere de a veni aici”, a declarat Cicâldău.

