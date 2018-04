Liga Națională de baschet masculin 2018, Top 6, etapa a 30-a. CSU Sibiu a trecut dramatic de CSM Oradea

Liga Națională de baschet masculin 2018, Top 6. Sâmbătă, 21 aprilie, este programată etapa a 30-a din Liga Națională de baschet masculin, ediția 2017/18.

Grupa valorică 1-6

BC CSU Sibiu vs CSM CSU Oradea 93-92– ora 17.50, DigiSport

CSM Steaua EximBank vs BC SCM Timișoara 84-81 – ora 18.00

U-BT Cluj-Napoca vs BCM U FC Argeș Pitești 90-81 – ora 19.00

Hristu Șapera a fost demis de la cârma echipei BCM U FC Argeș Pitești, informează 24secunde.ro. Anunțul a fost făcut de argeșeni la scurt timp după meciul pierdut cu CSM CSU Oradea, scor 93-98, după o repriză de prelungiri, în cadrul etapei a 29-a din sezonul regulat al Ligii Naționale de baschet masculin – ediția 2017/18.

Grupa valorică 7-11

Phoenix Galați vs Dinamo București 111-55– ora 17.00

Politehnica Iași vs Timba Timișoara 82-117 – ora 18.00

CLASAMENT, AICI.

Citiți și Liga Națională de baschet masculin, etapa a 29-a, Top 6. Steaua a învins liderul CSU Sibiu. U Cluj a cedat la BC Timișoara