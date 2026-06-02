Gică Hagi debutează pe banca tehnică contra Georgiei. Ce tactică abordează selecționerul

Pentru primul său meci din noul mandat, Gheorghe Hagi a subliniat că obiectivul principal este de a-i face pe fotbaliști să devină mai buni, cerând totodată o atitudine pragmatică pe teren. Tehnicianul a avertizat că Georgia este o formație omogenă și extrem de eficientă pe atacuri rapide. Prin urmare, strategia României se va baza pe agresivitate pozitivă, o apărare organizată și presiune constantă pentru a reduce spațiul și timpul de reacție al adversarului.

Georgienii sunt pregătiți încă din 2021 de francezul Willy Sagnol și au un lot cotat la 248 de milioane de euro, mult peste cel al României, evaluat în prezent la 99 de milioane de euro.

Probleme de lot pentru România și un acord inedit: echipele pot efectua 10 schimbări

Partida este marcată de numeroase absențe în ambele tabere, o situație asumată, specifică finalului de campionat. Selecționerul României nu se va putea baza pe fotbaliști precum Dennis Man, Ionuț Radu, Nicușor Bancu și Andrei Rațiu, toți fiind indisponibili din motive medicale. De cealaltă parte, echipa gazdă nu îl va utiliza marți seară pe starul Khvicha Kvaratskhelia.

Având în vedere caracterul strict de verificare al meciului, cele două federații au ajuns la o înțelegere atipică: fiecare națională are dreptul să efectueze până la 10 înlocuiri pe durata jocului, folosind maximum trei întreruperi, pentru a testa cât mai mulți jucători.

Programul naționalei continuă cu meciul împotriva Țării Galilor pe stadionul Steaua Duelul de la Tbilisi reprezintă doar primul pas din pregătirea echipei pentru viitoarele competiții oficiale. După confruntarea cu Georgia, „tricolorii” vor reveni în țară pentru o a doua partidă amicală.

Echipe probabile:

Georgia: Mamardashvili – Gelashvili, Dvali, Gocholeishvili – Kochorashvili, Chakvetadze, Mekvabishvili, Azarovi – Mikautadze, Davitashvili, Zivzivadze
Selecționer: Willy Sagnol (49 de ani, în funcție din 2021)

România: Aioani – Drăgușin, Ghiță, Coubiș – Sorescu, R. Marin, I. Hagi, Borza – Dobre, Fl. Coman, Mihăilă
Rezerve: Târnovanu, Hindrich, Strata, Matei Ilie, Eissat, Screciu, Cicâldău, Băluță, Moruțan, Baiaram, Louis Munteanu, David Matei
Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
Elle.ro
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
gsp
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
GSP.RO
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.RO
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
Parteneri
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
A costat peste 20.000 de lei! Detaliul ascuns din vila de lux în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan! Imagini uluitoare din interiorul casei în care cele două vedete își cresc copiii
Tvmania.ro
A costat peste 20.000 de lei! Detaliul ascuns din vila de lux în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan! Imagini uluitoare din interiorul casei în care cele două vedete își cresc copiii

Alte știri

O navă cargo s-a izbit de un ponton la Tulcea: „S-a înfipt cu prova. Abia plecase nava de pasageri” | VIDEO
Știri România 16:54
O navă cargo s-a izbit de un ponton la Tulcea: „S-a înfipt cu prova. Abia plecase nava de pasageri” | VIDEO
Profesorii și directorii pot calcula ce salariu vor primi în 2027: câți bani vor primi conform noii legi a salarizării
Știri România 15:43
Profesorii și directorii pot calcula ce salariu vor primi în 2027: câți bani vor primi conform noii legi a salarizării
Parteneri
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Adevarul.ro
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Fanatik.ro
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Ce se întâmplă cu job-ul lui Dumbo după ce a câștigat „Desafio: Aventura”: „Probabil nu făcea nimeni chestia asta”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:19
Ce se întâmplă cu job-ul lui Dumbo după ce a câștigat „Desafio: Aventura”: „Probabil nu făcea nimeni chestia asta”
Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște
Stiri Mondene 17:09
Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
ObservatorNews.ro
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Parteneri
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
GSP.ro
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
Protest original contra patronului clubului » Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Time Square!
GSP.ro
Protest original contra patronului clubului » Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Time Square!
Parteneri
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Mediafax.ro
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Promo
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Wowbiz.ro
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Redactia.ro
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale
KanalD.ro
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale

Politic

Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”
Politică 15:00
Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”
Constantin Toma, primarul din Buzău, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PSD
Politică 11:42
Constantin Toma, primarul din Buzău, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PSD
Parteneri
Povestea frumoasă a inginerului român crescut în Spania, care își aduce prietenii străini să descopere România: „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
ZiaruldeIasi.ro
Povestea frumoasă a inginerului român crescut în Spania, care își aduce prietenii străini să descopere România: „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
Fanatik.ro
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)
Spotmedia.ro
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)