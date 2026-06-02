Gică Hagi debutează pe banca tehnică contra Georgiei. Ce tactică abordează selecționerul

Pentru primul său meci din noul mandat, Gheorghe Hagi a subliniat că obiectivul principal este de a-i face pe fotbaliști să devină mai buni, cerând totodată o atitudine pragmatică pe teren. Tehnicianul a avertizat că Georgia este o formație omogenă și extrem de eficientă pe atacuri rapide. Prin urmare, strategia României se va baza pe agresivitate pozitivă, o apărare organizată și presiune constantă pentru a reduce spațiul și timpul de reacție al adversarului.

Georgienii sunt pregătiți încă din 2021 de francezul Willy Sagnol și au un lot cotat la 248 de milioane de euro, mult peste cel al României, evaluat în prezent la 99 de milioane de euro.

Probleme de lot pentru România și un acord inedit: echipele pot efectua 10 schimbări

Partida este marcată de numeroase absențe în ambele tabere, o situație asumată, specifică finalului de campionat. Selecționerul României nu se va putea baza pe fotbaliști precum Dennis Man, Ionuț Radu, Nicușor Bancu și Andrei Rațiu, toți fiind indisponibili din motive medicale. De cealaltă parte, echipa gazdă nu îl va utiliza marți seară pe starul Khvicha Kvaratskhelia.

Având în vedere caracterul strict de verificare al meciului, cele două federații au ajuns la o înțelegere atipică: fiecare națională are dreptul să efectueze până la 10 înlocuiri pe durata jocului, folosind maximum trei întreruperi, pentru a testa cât mai mulți jucători.

Duelul de la Tbilisi reprezintă doar primul pas din pregătirea echipei pentru viitoarele competiții oficiale. După confruntarea cu Georgia, „tricolorii" vor reveni în țară pentru o a doua partidă amicală.

Echipe probabile:

Georgia: Mamardashvili – Gelashvili, Dvali, Gocholeishvili – Kochorashvili, Chakvetadze, Mekvabishvili, Azarovi – Mikautadze, Davitashvili, Zivzivadze

Selecționer: Willy Sagnol (49 de ani, în funcție din 2021)

România: Aioani – Drăgușin, Ghiță, Coubiș – Sorescu, R. Marin, I. Hagi, Borza – Dobre, Fl. Coman, Mihăilă

Rezerve: Târnovanu, Hindrich, Strata, Matei Ilie, Eissat, Screciu, Cicâldău, Băluță, Moruțan, Baiaram, Louis Munteanu, David Matei

Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)

