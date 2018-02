LIVETEXT FCSB – CFR Cluj (sâmbătă, ora 20.45, Digi, Telekomsport, Look TV). Derby-ul a ”început” cu un scandal legat de arbitraj. Mureșan: ”Îl voiam pe Istvan Kovacs” .

FCSB – CFR Cluj

ECHIPELE DE START:

FCSB (4-2-3-1): Vlad – Benzar, Planic, Gaman, Momcilovic – Pintilii, L. Filip- Teixeira, Budescu, Fl. Coman – Fl. Tănase

Rezerve: Stăncioiu – D. Nedelcu, Morais, Ov. Popescu, Cr. Tănase, Enache, D. Man.

Antrenor: Nicolae Dică

CFR Cluj (4-3-3): Arlauskis – Cr. Manea, Vinicius, A. Mureșan, Camora – Djokovic, Ov. Hoban, Culio – Mailat, Țucudean, Deac

Rezerve: Vâtcă – Luchin, Peteleu, L. Rus, Costache, Al. Ioniță, Balde.

Antrenor: Dan Petrescu

Arbitru: Marcel Bârsan (București)

ACTUALIZARE 10 februarie. La partidă sunt aşteptaţi minimum 15.000 de spectatori, însă la stadion a apărut o problemă majoră. Tavanul parcării subterane s-a lăsat, iar organizatorii au decis să închidă accesul în parcare.

ACTUALIZARE 10 februarie. Gigi Becali l-a „mitraliat” din nou pe Alibec. „La Alibec nu e vorba că nu are valoare, comportamentul lui l-a adus unde a ajuns. El e narcisist şi se oftică atunci când colegul lui dă mai multe goluri din nimereală. E, uite că tu, mai valoros, nu înscrii la fel de mult”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

ACTUALIZARE 10 februarie, ora 18:20. Administratorii Arenei Naționale au amenajat un patinoar în preajma stadionului, ocupând un număr important de locuri de parcare.

ACTUALIZARE 10 februarie. Site-ul Ligii Profesioniste, lpf.ro, a prefațat partida cu date stastistice interesante.

Derby-ul etapei a 24-a le va aduce faţă în faţă pe cele mai în formă echipe din acest sezon, FCSB şi CFR Cluj, nimeni altele decât formaţiile care au investit cel mai mult în achiziţii, fiind astfel şi cele mai bine cotate de către site-urile de specialitate. De asemenea, sunt cluburile care au dominat ultimii 10 ani, timp în care au câştigat împreună șase titluri.

Bucureştenii sunt neînvinşi pe teren propriu din 16 octombrie 2016 (FCSB – Gaz Metan 0-1), interval în care au bifat 15 victorii (ultimele șapte consecutive) şi șapte rezultate de egalitate. Mai mult, ”roş-albaştrii” au înscris măcar o dată în precedentele 20 de jocuri disputate acasă, în 13 dintre acestea marcând de cel puţin două ori.

22 de puncte a scos gruparea ardeleană din deplasare în ediţia curentă (șapte victorii – o remiză – trei înfrângeri). Dintre acestea, șapte au fost obţinute în faţa primelor șapte clasate (7 din 15 posibile).

– Clujenii au marcat cel puţin un gol în 10 dintre cele 11 jocuri disputate în deplasare, singurul meci în care nu au punctat fiind cel de la Ovidiu, Viitorul – CFR 1-0 (21 octombrie 2017).

FCSB şi CFR s-au mai întâlnit de 47 de ori în Liga 1, de 20 de ori s-au impus bucureştenii, de 11 ori au învins clujenii, iar 16 jocuri s-au terminat la egalitate.

Palmares cu FCSB gazdă: 23 jocuri – 13 victorii FCSB – șapte remize – trei victorii CFR.

– Prima confruntare a avut loc pe 16 noiembrie 1947, FCSB (ASA) – Ferar 0-1 (în iarnă Ferar şi CFR au fuzionat şi au continuat sezonul, preluând astfel şi rezultatele din tur), marcator Anton Ferenczi Fernbach, jucător care pe 18 decembrie 1949 va înscrie golul victoriei „roş-albaştrilor” în finala Cupei României cu U Cluj (scor 2-1), finală în urma căreia bucureştenii au câştigat primul trofeu din istoria lor.

– Întâia victorie a actualei FCSB contra feroviarilor a fost obţinută abia în al cincilea joc, pe 31 august 1969, CFR – FCSB 1-3, goluri Gheorghe Tătaru II şi Florea Voinea dublă, respectiv Vasile Stîncel.

– Cel mai clar succes din contul CFR-ului a fost izbutit pe 9 decembrie 1970, 5-0 pe teren propriu (antrenori Eugen Iordache / Ştefan Kovacs).

– În returul ediţiei 1070-1971, FCSB s-a răzbunat cu un 6-0, scor rămas şi astăzi drept cea mai mare diferenţă înregistrată într-o partidă directă disputată în campionat (trei din cele șase goluri au fost marcate de Anghel Iordănescu).

– Doar trei dintre cele 47 de jocuri s-au terminat fără gol, toate la Cluj, ultima dată pe 17 aprilie 2017.

– Ultima victorie din contul gazdelor din această rundă: 12 martie 2017, FCSB – CFR Cluj 2-0 (Eddy Gnohere, Ovidiu Popescu).

– Ultima victorie bifată de ardeleni: 22 septembrie 2016, FCSB – CFR 1-2 (Florin Tănase / Cristi Bud – dublă). A fost primul succes izbutit de clujeni pe terenul ”roş-albaştrilor” după o pauză de 68 de ani!

– Cea mai recentă confruntare: 21 septembrie 2017, CFR Cluj – FCSB 1-1, goluri înscrise de Urko Vera (pasă Ciprian Deac), respectiv Constantin Budescu (pasă Dennis Man).

Partida va fi una specială pentru Dan Petrescu, cel care a crescut în curtea grupării bucureştene, formaţie unde a evoluat pe prima scenă în 95 de meciuri şi a marcat 28 de goluri, câştigând trei titluri de campion. De asemenea, a fost component de bază în echipa care a ajuns până în finala CCE (actuala UEFA Champions League) din 1988-1989.

Dan Petrescu vs FCSB în Liga 1: 12 jocuri – două victorii – trei remize – șapte înfrângeri.

– A câştigat Supercupa României în faţa bucureştenilor, în 2015, ASA Tg. Mureş – FCSB 1-0.

Tot la capitolul antrenori, trebuie de amintit că, pe lângă cele două titluri câştigate ca jucător cu FCSB, Nicolae Dică a luat campionatul şi cu CFR în 2009-2010.

Medie de spectatori FCSB pe teren propriu: 7500 spectatori/meci, locul 2, după CS U Craiova.

Mediile de vârstă ale celor două loturi: FCSB – 26 ani şi 7 luni; CFR Cluj – 26 ani şi 10 luni.

ACTUALIZARE 10 februarie. Gigi Becali a fost în cantonamentul FCSB, înainte de duelul cu CFR Cluj. ”Am fost la echipă, nu am avut multe să le spun. Le-am zis un singur lucru: valoric, sunteţi mai buni decât ei. Şi le-am mai spus aşa: voi, cei 4-5 care sunt cu pretenţii de echipe mari…nu există jucător care joacă 3-4 meciuri bine şi apoi unul prost. La fotbaliştii valoroşi nu există că eşti în formă sau nu. Joci la fel în toate partidele”, a spus Becali, la Digi Sport Special.

”I-am spus lui Nedelcu aşa: „Eu tot ce am făcut, am făcut pentru tine. Eşti tânăr, ai capacitate de efort, trebuie să te uiţi la Pintilii ce face”. Am încredere în el. Cu Larie nu am vorbit, pentru că el nu era, e suspendat”, a adăugat finanțatorul.

ACTUALZARE 10 februarie. Cu o zi înaintea meciului de pe Arena Națională (primul oficial de pe teren propriu pentru FCSB în acest an), s-au vândut în jur de 10.000 de bilete. Roș-albaștrii speră să umple primul inel al Arenei Naționale, la derby-ul de sâmbătă fiind așteptați în jur de 20.000 de oameni. Sâmbătă, casele Arenei Naționale sunt deschise de la ora 10:00 până la ora 20:45, atunci când va începe meciul.

ACTUALIZARE 9 februarie. ”La Alibec nu e vorba că nu are valoare, comportamentul lui l-a adus unde a ajuns. El e narcisist şi se oftică atunci când colegul lui dă mai multe goluri din nimereală. E, uite că tu, mai valoros, nu înscrii la fel de mult”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special. Latifundiarul nu a vrut să fezvăluie echipa, ”să n-o audă Dan Petrescu.



Meciul de sâmbătă, cu CFR Cluj, îl găsește pe Nicolae Dică fără atacanți. Antrenorul de la FCSB nu se va putea baza pe Gnohere și Alibec, ambii suspendați, așa că va trebui să improvizeze în derby-ul cu liderul campionatului.

„Cei doi atacanți sunt suspendați, dar îl avem pe Florin Tănase, care a mai jucat în acea poziție și la Mediaș și în meciurile de pregătire. Sperăm, în continuare, să aibă evoluții pe acea poziție. Atunci când am avut nevoie de el pe acea poziție, a jucat bine”, a spus Nicolae Dică.

În acest sezon, Florin Tănase are 9 goluri și 4 pase decisive în 21 de meciuri jucate în campionat.

Ce spune Dan Petrescu despre meciul FCSB – CFR Cluj: ”La Steaua e simplu: dacă nu câştigi campionatul, pleci”

Gigi Becali a trimis noi înțepături către CFR Cluj, rivala la titlu pe care o înfruntă sâmbătă, de la ora 20:45.

„Dacă imnul lor e din 1907, ce să mai zic? Când s-a înființat a jucat în campionatul Ungariei. Știu că Orban i-a felicitat și îi încurajează pe cei de la CFR. Dacă n-ar fi echipă ungurească, de ce s-ar băga Viktor Orban (n.r – premierul Ungariei) să-i încurajeze?”, a izbucnit Gigi Becali, la Pro X.

ACTUALIZARE 9 septembrie. Ce a spus Nicolae Dică despre meciul FCSB – CFR Cluj: ”Nu decide campionatul” | VIDEO

ACTUALIZARE 9 februarie. Preşedintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a criticat, joi, alegerea Comisiei Centrale a Arbitrilor de a-l delega pe Marcel Bîrsan la derby-ul cu FCSB şi a precizat că şi-ar fi dorit un arbitru FIFA, nominalizându-l pe Istvan Kovacs. „Aş fi vrut un arbitru gen Istvan Kovacs, care este un arbitru bun. S-a vorbit că Feşnic nu poate să arbitreze CFR Cluj, dar arbitrii din Bucureşti de ce pot să arbitreze o echipă din Bucureşti? Este o discriminare. O să facem memoriu la Consiliul Discriminării. Arbitrii FIFA sunt mai buni ca ceilalţi, iar Bîrsan, din câte ştiu, nu este arbitru FIFA. Mă mir că cei din Comisia Centrală nu au pus un arbitru FIFA, pentru că este meci foarte important şi trebuia să fie onorat cum se cuvine”, a spus Iuliu Mureşan citat de Mediafax.

ACTUALIZARE 9 februarie. Zvonul conform căruia Gigi Becali ar fi primit o propunere de la Arpad Paszkany de a prelua CFR Cluj l-a amuzat pe Iuliu Mureșan. Președintele clujenilor e sigur că finanțatorul de la FCSB face doar jocuri psihologice.

„Acum e vorba de CFR și Dinamo pentru că urmează meci cu CFR și după aia cu Dinamo. Deci e o practică, probabil se dorește să aibă un efect psihologic, deci nu știu. Dar cunoaștem acest lucru, nu ne mai impresionează, nu ne afectează și nici nu ne interesează prea mult. Nu ține o astfel de practică, ne-am obișnuit de atâția ani, când urmează meciuri cu noi și cu alte echipe, ba se transferă jucători, atunci se dorește portarul, nu știu ce alți jucători, alte povești”, a spus Iuliu Mureșan în cadrul emisiunii Digi Sport Special. Întrebat dacă va face o sesizare pentru ca Becali să fie sancționat pentru declarații, Mureșan a răspuns: „Gigi Becali are o poziție foarte bună, e un om deștept, ăsta e adevărul, și are succes și în afaceri și în fotbal. El nu are nicio calitate oficială la Steaua și atunci cum poți să-l sancționezi? Nu are nicio calitate, nu poate fi sancționat, de aceea își permite să vorbească, omul e deștept, n-am ce să comentez”.

ACTUALIZARE 8 februarie. Conform oficialilor vicecampioanei, până vineri se vânduseră 10.000 de tichete. Pentru acest meci, FCSB a deschis doar primul inel al Arenei Naţionale, adică vor fi maximum 20.000 de fani pe stadion, în cazul în care se vor vinde toate tichetele.

Cel mai ieftin tichet costă 15 lei la peluză, 35 sau 60 de lei la tribuna a II-a şi 50, 70 sau 100 la tribuna I. Casele de la Arena Naţională sunt deschise astăzi de la ora 11:00 până la 19:00, iar sâmbătă începând cu ora 10:00. Din Gruia şi-au anunţat prezenţa 50 de fani clujeni.

Sâmbătă este programat marele derby dintre FCSB, locul 2, și CFR Cluj, locul 1. Deja, cele două tabere au început, conform „tradiției”, scandalul. Gigi Becali și-a amintit brusc că l-ar vrea pe Arlauskis.

CFR i-a ”retezat-o” din scurt. „Eu, de când sunt la CFR, sunt sigur că nu s-a întâmplat acest lucru, îl cunosc bine pe impresarul lui Arlauskis, e unul foarte bun, profesionist, am mai colaborat, dar e un om care nu face așa ceva. Arlauskis nu are nicio clauză de reziliere și are contract pe trei ani cu noi.

Nu a discutat cu clubul, în primul rând. Se poate discuta, dar dacă noi spunem nu, e nu. Și am spus că nu îl transferăm pe Arlauskis, rămâne la noi, avem nevoie de el. Deci dacă cineva și-a transferat portarul titular, noi acum nu ne permitem să facem acest lucru”, a spus Iuliu Mureșan în cadrul emisiunii Digi Sport Special.

Când s-a stins scandalul legat de portar, s-a găsit altă temă.

LIVETEXT FCSB – CFR Cluj. ”De ce un arbitru din Cluj nu poate, dar unul din București are voie să arbitreze”

Partida vva fi condusă de centralul bucureștean Marcel Bîrsaan, alt arbitru modest împins în față de Kyros Vassaras pentru simplul fapt că n-are soluții, grecul nedescoperind nici un fluieraș corespunzător.

„Aș fi vrut un arbitru gen Istvan Kovacs, care e foarte bun…Marcel Bârsan de unde este? Din București? Clar, nu trebuia din București. Și chiar și presa a scris că nu poate să arbitreze Feșnic, de exemplu, pentru că e din Cluj.

Dar de ce poate Bârsan să arbitreze o echipă din București? De ce un arbitru din București tot timpul arbitrează echipe din București la ele acasă, iar un arbitru din Cluj nu ne poate arbitra pe noi nici în deplasare, nici acasă?

Eu zic că un asemenea meci, între locul 1 și locul 2, trebuia să aibă la centru un arbitru FIFA. Eu știu că Bârsan nu-i arbitru FIFA”, a zis Iuliu Mureșan la TV Digi Sport.

În timp ce Mureșan, președintele uneia dintre echipele cele mai ajutate în acest sezon, avea o problemă cu brigada, cei de la FCSB, prin vocea paatronului Gigi Becali au trecut la altă etapă: amenințări și

„O să vadă el cât de uşor e meciul cu FCSB sâmbătă. Logic ar trebui să îi batem, pe valoare. Dar să nu joace iar doar trei jucători, cum a fost cu Mediaş.

Ei nu au cum să câştige niciodată meciul ăsta. Poate să scoată vreun egal, că o să vină să se apere toată partida. Dar nu au cum să învingă vreodată, mai ales că şi noi suntem motivaţi. Ăsta e meciul cel mai important, peste Lazio şi Dinamo”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.