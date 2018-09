Lor nu le pasă de referendumul pentru familie din România: două mari sportive rivale s-au căsătorit!

Dragostea e oriunde în aur, chiar și când a fost vorba de rivalitate feroce la hochei pe gheață. Întrebați-le pe Apps, 34 de ani, și pe Duggan, 31 de ani. Meghan a fost chiar căpitanul Statelor Unite în echipa care a bătut Canada lui Gillian Apps în finala de la Jocurile Olimpice din 2018!

Dragostea adevărată depășește chiar și cea mai mare rivalitate', a notat Comitetul Olimpic american, care a publicat un tweet cu imaginea cuplului fericit.

De la concurente pe gheață la partenere pentru viață', a scris, tot pe Twitter, și Comitetul Olimpic canadian.

True love overcomes even the largest of rivalries. ????️

Congrats to @mduggan10 on her marriage to Gillian Apps.

