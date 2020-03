De Andrei Crăițoiu,

Cele mai avansate lucrări se înregistrează la stadionul Steaua! Acolo s-au montat de mult tribunele, a fost ridicat și acoperișul, iar în ultimele zile muncitorii au început să pună scaunele. Se lucrează la zona VIP, dar și la exteriorul arenei, acolo unde s-au montat primele geamuri din structura arenei. Mai mult, a început montajul tablei de marcaj.

Pe locul doi se clasează stadionul Arcul de Triumf. Tribunele au fost montate în proporție de 60 la sută, iar de câteva zile a început ridicarea tribunei 1 și a zonei VIP. Macaralele au fixat doar o parte din acoperiș, iar în scurt acesta va fi montat în proporție de sută la sută. În plus se execută lucrări de arhitectură și instalații.

Tare din urmă vine arena din Giulești. La începutul acestei săptămâni pe șantier au început să fie aduse tribunele din beton, iar ele au început să fie montate la tribuna I, dar și la a II-a. Se lucrează în trei schimburi, aici fiind și cele mai mari întârzieri.

„Vom fi pregătiţi pentru Euro! Pentru mine personal este o mândrie că ţara noastră organizează un astfel de eveniment. Dacă din punct de vedere sportiv beneficiile nu vor fi foarte mari, şi mă refer la faptul că echipa naţională e posibil să nu se califice direct la turneul final, câştigurile ulterioare, cu ce vom rămâne după acest turneu, vor fi uriaşe”, spune Gică Popescu, implicat din partea Guvernului României.

Ne interesează să avem o moştenire şi asta constă în cele trei stadioane, pentru că nu am mai avut parte de o astfel de investiţie din anii ‘70 şi asta va reprezenta un moment foarte important care ne va ajuta să dezvoltăm fotbalul în ţara noastră.

Gigi Becali ia în calcul varianta ca din 2020 să joace meciurile din Liga 1 pe noul stadion de lângă Arcul de Triumf din București. „Ne dorim să jucăm în noul sezon și la Arcul de Triumf. Dar meciurile importante tot pe Arena Națională o să le disputăm”, a spus patronul FCSB.

Trupa din Berceni nu e singura care și-a manifestat interesul de a juca pe stadionul Arcul de Triumf. Au mai făcut-o cei de la Rapid. „Din ce am înţeles de la domnul primar, până se termină construcția la Rapid ne vom muta pe stadionul Arcul de Triumf. O să fie gata în mai. Eu trec în fiecare zi pe acolo și îmi place”, spune Daniel Pancu, antrenor Rapid.