Trump a promis vineri că va majora tarifele pentru mașinile și camioanele din UE de la 15% la 25%, acuzând blocul comunitar că nu și-a respectat un acord comercial încheiat anul trecut, aceasta fiind o acuzație respinsă de von der Leyen.

„Un acord este un acord, iar noi avem un acord”, a declarat președinta Comisiei Europene jurnaliștilor la Erevan, adăugând: „Ambele părți pun în aplicare acest acord, respectând în același timp procedurile democratice diferite pe care le avem”.

Parlamentul European a aprobat condiționat pactul comercial UE-SUA, însă, potrivit procedurilor blocului, o versiune finală trebuie încă negociată cu statele membre.

„De partea Uniunii Europene, ne aflăm acum în etapele finale ale implementării angajamentelor tarifare rămase”, a spus von der Leyen, a cărei Comisie gestionează politica comercială pentru UE, formată din 27 de state.

„În același timp, Statele Unite au propriile angajamente – de exemplu, acolo unde alinierea la plafonul convenit nu este încă finalizată. Dorim ca acest proces să aducă beneficii reciproce, cooperare și predictibilitate – și suntem pregătiți pentru orice scenariu”, a adăugat ea.

Acordul comercial UE-SUA de anul trecut a plafonat tarifele americane la 15% pentru majoritatea bunurilor europene, inclusiv automobilele, adică un nivel mai scăzut decât taxa de 25% impusă de Trump vehiculelor provenite din multe alte țări partenere.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, urmează să poarte discuții cu omologul său american, reprezentantul comercial Jamieson Greer, în marja unei reuniuni ministeriale a G7, care are loc marți la Paris.

Greer a declarat luni pentru CNBC că procesul de aprobare din partea UE a fost „foarte lent” și că au fost introduse amendamente care ar „limita acordul”.

„După ce am discutat acest lucru cu partenerii europeni timp de multe luni, președintele a decis că, dacă europenii nu aplică acordul în acest moment, atunci nici noi nu trebuie să-l aplicăm integral deocamdată”, a adăugat Greer.

Comisia Europeană a insistat însă că rămâne angajată în respectarea acordului.

„Încă din prima zi, punem în aplicare declarația comună și suntem pe deplin angajați să ne respectăm angajamentele comune”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al UE, Thomas Regnier.

UE a avertizat că își păstrează toate opțiunile deschise, însă Regnier a refuzat să speculeze asupra modului în care blocul ar reacționa dacă noile tarife vor intra în vigoare.

Măsura creșterii taxelor vamale pentru mașinile și camioanele importate din Uniunea Europeană ar putea lovi direct constructorii auto europeni, dar efectele pot coborî și spre țări precum România, unde industria auto are o greutate majoră în economie.

