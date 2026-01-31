În urma acestui eveniment, antrenorul Constantin Gâlcă a decis să nu îl includă pe fundașul dreapta în lotul pentru meciul de astăzi, de la București, cu Universitatea Cluj.

Drama este cu atât mai mare cu cât Cristi Manea a rămas acum orfan de ambii părinți, tatăl său decedând în urmă cu un deceniu, pe vremea când fotbalistul juca în Belgia, la Mouscron.

Clubul Rapid a emis un comunicat oficial prin care își exprimă solidaritatea: „Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de Cristian Manea în aceste clipe grele… Multă putere, Cristi! Dumnezeu să o odihnească în pace!”.

În actualul sezon, Cristi Manea a fost un jucător de bază la Rapid, bifând 18 prezențe, 3 goluri (inclusiv reușite importante cu Dinamo și Unirea Slobozia) și 3 pase decisive.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE