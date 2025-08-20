Ultimele ore au fost extrem de agitate pentru Thiam și pentru U Cluj. Fotbalistul și-a dorit cu orice preț să plece de la formația lui Ioan Ovidiu Sabău, dorind să fie lăsat liber.

A ajuns la un acord cu Al Muharraq, asta deși conducerea lui U Cluj i-a transmis că nu-l va lăsa liber. Iar apoi totul s-a schimbat.

Pe fir a intrat din nou Gigi Becali, cel care în iarnă a oferit suma de 800.000 de euro, care însă nu a fost pe placul clujenilor.

Dar de data asta se pare că lucrurile s-au mișcat mai bine, iar atacantul francez cu origini senegaleze va juca la FCSB.

Atacant cotat la un milion de euro

„Da, l-am luat pe Thiam. Plătim 50.000 de euro și-l dăm și pe Andrei Gheorghiță la schimb. Contractul e pe un an, cu posibilitate să-l prelungim pe încă doi”, a spus Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.

Thiam mai avea un an de contract cu Universitatea Cluj și a jucat în 7 meciuri în toate competițiile, marcând două goluri. E cotat la un milion de euro de transfermarkt.

De-a lungul carierei, atacantul a evoluat pentru Dijon, Clermont, Barnsley, Oostende, Nancy, Al-Arabi SC, Al-Jabalain și Universitatea Cluj.

Sezonul trecut și-a trecut în cont 9 goluri și 6 pase decisive. Și în primele etape ale stagiunii în curs a punctat de două ori, oferind și o pasă de gol.

Transferurile FCSB din această vară

Dennis Politic » de la Dinamo pentru 970.000 de euro + Alexandru Musi

Denis Alibec » de la Farul, gratis

Daniel Graovac – de la CFR Cluj, gratis

Mamadou Thiam – de la U Cluj, pentru 50.000 de euro + Andrei Gheorghiță

