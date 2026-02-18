Mario Cofaru, component al echipei U17 a clubului din Ploiești, împlinise recent 16 ani, pe 6 februarie. „O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut. Odihnește-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!”, se arată în mesajul transmis de club pe Facebook.

Mario ajunsese la Petrolul în vara anului 2025, venind de la HM Junior Câmpina, și se remarcase prin evoluțiile sale în Liga Elitelor, unde purtase tricoul galben-albastru. Cariera sa, considerată promițătoare, a fost curmată brusc în urma accidentului feroviar, care a avut loc în jurul orei 14.35.

Conform gsp.ro, tânărul a fost acroșat de tren după ce s-ar fi deplasat între liniile de cale ferată. Medicii sosiți la fața locului au încercat să-l resusciteze, însă fără succes, iar ulterior s-a constatat decesul. Trupul său neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova pentru autopsie și stabilirea cauzelor exacte ale morții.

Mecanicul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Tragedia lasă în urmă o familie îndurerată, coechipieri șocați și o comunitate fotbalistică profund afectată de pierderea unui talent atât de tânăr.

