Marius Șumudică, chef de zile mari la Gaziantep, de ziua lui. Turcii i-au făcut cadou o carpetă cu chipul său!

De Eduard Apostol,

Marius Șumudică a avut petrecere astăzi de ziua lui, cu ocazia împlinirii a 49 de ani. Tehnicianul lui Gaziantep, locul 9 în prima ligă din Turcia, și-a invitat membrii staff-ului la un restaurant, unde a fost sărbătorit de conducătorii grupării și de jucători.

Românul a primit foarte multe cadouri. „De fapt, mi-au umplut camera, nici n-am apucat să le despachetez. Dar fotbaliștii m-au impresionat cu unul anume, o sabie inscripționată cu numele meu, pe care am lăsat-o în sală, la stadion, că așa e tradiția. În plus, am primit și-o carpetă dintr-un material foarte bun, mi s-a transmis, cu chipul meu desenat pe ea. Așa ceva nu credeam vreodată să am. Nici nu știu unde s-o pun, ce să fac cu ea”, a mărturisit Șumudică pentru Libertatea.

Atunci când a fost sărbătorit de către bașkan-ul clubului și de jucători, românul s-a conformat unei tradiții turcești: șeful lui Gaziantep a luat lingurița și l-a servit cu tort pe sărbătorit, ca să aibă noroc!

De la Pepsi la zgâlțâială

Antrenorul ”otomanilor” de la Gaziantep este născut pe 4 martie și avea 6 ani când s-a produs teribilul cutremur din 1977.

”Țin minte, în primul rând, că voiam Pepsi, era băutura mea preferată, și-i zisesem tatei că e singurul cadou pe care mi-l doresc. Tata lucra la Dinamo, la popotă, la aprovizionare, a venit acasă cu două sticle din băutura mea preferată. Eram în al nouălea cer când mi-a adus, apoi, seara, era să cadă cerul pe noi”, a rememorat tehnicianul pentru Libertatea. Familia Șumudică stătea aproape de centrul Capitalei, un apartament în cadrul unei vile pe strada Mihai Eminescu. Mama lui Marius era însărcinată cu sora lui, a fost la un pas să piardă sarcina. ”A căzut din pat de frică, săraca! Ulterior, de frică, în panica aia generală, am dormit câteva zile în mașină”, a dezvăluit bucureșteanul.

Frică de avion

Dar nu i-a rămas teama de cutremur. În schimb, drumurile cu avionul îl înspăimântă, deși are parte frecvent de acestea. ”Nici acum nu suport să merg cu avionul, dacă pot să evit un astfel de drum, o fac, chit că mi s-ar promite vreo insulă exotică. Am eu chestia asta, nu știu de ce. Mai bine stau acasă, cu cei dragi”, a mai comentat Șumi.