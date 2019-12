De Adrian Ilie,

„Am făcut bronhopneumonie. Am fost la spital și-n ziua meciului, în Turcia. Am făcut perfuzie, am bătut, seara am venit acasă, în România, și trei zile am fost la pământ. Sunt pe antibiotice, mi-e foarte rău.

Doctorii nu vor să-mi dea drumul acasă, spun că e foarte periculos”, a mărturisit Șumudică pentru Gazeta Sporturilor.

Doctorii i-au recomandat câteva zile de odihnă și să nu zboare către Turcia, acolo unde duminică are meci cu Malatyaspor, pentru a mai rămâne aici sub control medical.

