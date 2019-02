FOTO | Mate Ivancsik a ajuns handbalist! El e copilul după a cărui petrecere de botez a fost ucis Marian Cozma acum 10 ani! Și nepotul lui „Păsărilă” e handbalist

8 februarie 2009. Localul Patriota, Veszprem, Ungaria. Un prilej de chef: o victorie în campionat și party-pentru micul Mate, bebelușul lui Gergő Iváncsik și al soției lui, Veronika, care se născuse pe 3 februarie, se transformă într-o tragedie fără margini.

Marian Cozma e înjunghiat de trei ori în inimă, în circumstanţe debile, de un grup de rromi, iar rănile-i sunt prea adânci pentru a mai scăpa cu viaţă.

Gergő Iváncsik are 37 de ani. S-a retras anul trecut, iar acum e antrenor la Academia lui Veszprem.

Iar micul Mate, 10 ani, la a cărui petrecere au fost prezenți jucătorii în 2009, a ajuns handbalist. Puștiul a jucat la Gyermekbajnokság, DEVM Kézilabda Alapítvány, iar acum e la academia clubului maghiar.

Asociația Marian Cozma duce mai departe numele regretatului sportiv.

Peste 40 de copii, născuți între 2001 și 2006, sunt legitimați la Asociația Marian Cozma.

„Eu vreau să țin în viață Asociația Marian Cozma. Pentru handbalul românesc și pentru regretatul meu fiu. Muncesc cu ei, sunt săraci, amărâți, își aduc adidașii de acasă. Fără copiii mei, mor! Eu am făcut infarct, dar am venit de la spital direct la antrenament. Deși îi alerg, copiii mei se antrenează cu zâmbetul pe buze. Am fost de șase ori la turneele finale. Mai sus, nu merge, că vin mastodonții peste noi”, explică Petre Cozma.

„Nepotul Andrei, născut 2006. Muncitor și talentat. Va ajunge mare handbalist! Copiii mei, după juniori III, îi dau la Dinamo. Am mai dat la Sf. Gheorghe, mai împrumutăm la ȘS2”.

Andrei, fiul Ionelei, sora lui Marian Cozma, joacă inter sau centru, are deja 1,70 metri la 13 ani, și stă pe picior mare, măsura 43! Andrei evoluează la Dinamo AMC, pentru juniori III, contra unor adversari și cu trei ani mai mari! „Mi-l cer mulți să li-l dau transfer, dar deocamdată joacă la mine”, se mândrește Petre Cozma.

EXCLUSIV | Cum arată Andrei, nepotul lui Marian Cozma: 'Va ajunge mare handbalist'. Asociația Marian Cozma duce mai departe numele regretatului sportiv | FOTO

Într-un mesaj pentru ziarul Libertatea, Gergő Iváncsik a scris:

„Putem să-l căutam, dar degeaba, nu-l găsim. Nici aici, nici acum, nici in trecut și nici in viitor. Oricine se va naște, doar el nu. Niciodată! Nu-i vom mai vedea zâmbetul molipsitor. Zâna norocului e prea săracă să facă să renască această minune, Marian Cozma”.

„Ne simțeam perfect! Bătusem în Cupa Ungariei, iar Gergő Iváncsik ne invitase la o petrecere, își boteza bebelușul, pe Mate. Ne invitase la barul Patriota, un local micuț, dar sigur, patronul era sponsor la club. Eram, deci, de-ai casei. Eu și Marian ne-am dus împreună, locuiam în același duplex, eram cei mai buni tovarăși, ne vizitasem familiile, ne știam aproape toate secretele… Și apoi… Marian era cu prietena lui acolo. Niște necunoscuți l-au provocat cumva, cert e că l-au scos afară. Când am auzit gălăgie, am ieșit și noi. Eu, primul, apoi Pesici, Vujin… L-am văzut pe Marian jos, lovit, într-o baltă de sânge. Am sărit să-l apăr. Prima bătaie de stradă din viața mea. Eu am primit o bâtă în cap, Pesici a fost înjunghiat. Sincer, nu știu ce a urmat! Am avut șansă că am supraviețuit. M-am trezit abia la spital, după două zile. Nu vedeam cu ochiul stâng, am fost operat, mi-am pierdut din simțul vederii. Am fost șocat când mi s-a spus de faptul că Marian a murit. Luni bune am avut coșmaruri, mă visam eu în locul lui, Dumnezeu să-l ierte…Am făcut psihoterapie să-mi revin!” – jucătorul sârb Zarko Sesum, rănit grav la ochi, despre crima din 2009.

Sesum, 32 de ani, joacă azi în Elveția, la Kadetten Schaffhausen

Scăpase cu viaţă în 2005

În 2005, Cozma, poreclit „Păsărilă”, a mai fost implicat într-un scandal, dar atunci a scăpat cu viaţă după ce a fost înjunghiat. „Era tot într-o sâmbătă noaptea. Parcă era predestinat pentru întâmplări nefericite! S-a luat cineva pe stradă de el, a răspuns, iar în fugă a fost înjunghiat de acel personaj. Într-o lună şi jumătate a revenit pe parchet, cu forţe şi mai mari”, rememora Marcel Popescu, preşedintele CS Dinamo.

„Handbalistul a fost atacat atunci de opt persoane. S-au luat de el nişte rapidişti în cartierul Giuleşti, el fiind dinamovist”, îşi aduce aminte colegul său de la echipa naţională Sandu Iacob. Cozma a avut o plagă pe spate, în apropierea coloanei vertebrale, de 8 centimetri lungime şi 3 centimetri adâncime. Internat la „Floreasca”, a revenit senzaţional pe teren în doar câteva luni, şi în 2006 s-a transferat la Veszprem. Marian Cozma a început handbalul la Dinamo şi avea peste 100 de goluri înscrise în tricoul naţionalei.

În vară lui 2009 urma să se căsătorească

Având alături fanioanele strânse de Marian de-a lungul carierei, Mariana, mama lui Marian, a dezvăluit după tragedie că handbalistul ar fi vrut să se căsătorească: „De două luni vorbea cu Camelia, verişoara lui Valentin Ghionea, colegul de la naţională. Ea îl vizitase și în Ungaria. Chiar l-am întrebat: «Mamă, tu când te însori?». Mi-a spus: «În vară, mamă, în vară!». Şi acum îl bag în sicriu, în costum de ginere”.

Cel mai înalt handbalist din lume, Marian Cozma declarase cu câteva zile înainte de tragedie că nu mai vrea să joace la naţională sub comanda lui Aihan Omer. Jucătorul lui Veszprem i-a anunţat în scris pe oficialii Federaţiei că se retrage de la prima reprezentativă. În trecut, când fusese uitat de selecţionerii de la lot, Cozma fusese tentat să joace pentru naţionala ungară! Cozma era cel mai înalt handbalist de naţională din lume la ora decesului.

Cu cei 2,11 metri ai săi îi devansa pe ungurul Laszlo Nagy (2,09 m) şi pe spaniolul Alberto Val Sancho (2,08 m). Unul dintre impresarii care se afla în contact cu regretatul handbalist aflase că reprezentanţi ai clubului FC Barcelona erau interesaţi să-l transfere pe Marian, chiar dacă handbalistul tocmai îşi prelungise contractul cu Veszprem. Era visul lui să joace la FC Barcelona, una dintre cele mai mari echipe ale Europei.

Avea tatuat pe braţul stâng „Nimic fără Dumnezeu”

Libertatea l-a vizitat pe Marian Cozma în camera hotelului din Reşiţa, pe 14 ianuarie 2009, cu o zi înainte de plecarea spre Osijek, Croația, locul de desfăşurare pentru meciurile României la CM. O persoană credincioasă, Cozma dezvăluia că şi-a tatuat pe braţul stâng expresia „Nimic fără Dumnezeu”, în latină, iar pe cel drept, numele său, Marian, scris în limba chineză.

La momentul respectiv, nu avea o prietenă stabilă, afirmând, în glumă: „Sunt virgin pe anul ăsta!”. Păsărilă dezvăluia că, în trecut, chiar dacă avea 2,11 metri, legase o relaţie cu o fată de doar 1,62 m înălţime.