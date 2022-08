„Am fost informați de mulți spectatori că vârstele fotbaliștilor unora dintre echipele participante sunt departe de limitele legale pentru a participa la acest campionat”, a transmis federația de fotbal din Mauritania.

Oficialii au invocat pericolul pe care îl reprezintă pentru „sănătatea și siguranța jucătorilor” și „rănile la care pot fi expuși” componenții echipei din cauza faptului că joacă împotriva unor competitori mult mai mari.

Mauritania in white while Sierra Leone in Blue. These are U16 players taking part in the WAFU U16 games. Mauritania lost the match 6-0 and have withdrawn from the games sighting unfair age treatment.@LionsNtungamo @LionsAcademyUg pic.twitter.com/UZ12WXr8du