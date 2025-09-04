Accesul pe stadion se va face de la ora 18.00

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță, Jandarmeria Capitalei, împreună cu celelalte instituții competente, a pregătit măsuri speciale pentru accesul și deplasarea suporterilor.

Intrarea spectatorilor, atât în stadion, cât și în zona „Arena Fanilor”, se face de la ora 18:00, pe baza biletelor sau invitațiilor, prin cele trei porți de acces: Bd. Basarabia, Str. Maior Ion Coravu și Bd. Pierre de Coubertin.

Vor fi prezenți jandarmi din echipele de dialog, vorbitori de engleză și franceză, pentru a facilita comunicarea cu suporterii canadieni. Aceștia sunt așteptați pe Str. Tony Bulandra, tot de la ora 18:00, urmând să intre printr-o zonă special destinată, dinspre Str. Maior Ion Coravu, și să fie conduși către Peluza I Nord.

Societatea de Transport București va prelungi programul mijloacelor de transport în comun care circulă în zona stadionului.

În stadion, sunt permise doar steagurile naționale ale României și Canadei, pe suporturi din plastic.

Federația Română de Fotbal reamintește interdicțiile: aruncarea de obiecte sau lichide, folosirea materialelor pirotehnice, gesturile provocatoare, insultătoare ori discriminatorii, statul în picioare pe scaune, inscripționarea pereților sau a structurilor arenei, cățărarea pe elemente neprevăzute pentru acces și fumatul, inclusiv țigările electronice.

Din rațiuni de securitate, se vor efectua controale suplimentare asupra persoanelor și autovehiculelor, pentru a preveni introducerea materialelor interzise. Spectatorii sunt sfătuiți să ajungă din timp, pentru a evita aglomerația.

Jandarmeria Capitalei face apel la răbdare, respectarea indicațiilor forțelor de ordine, evitarea conflictelor și supravegherea atentă a copiilor. Este interzis accesul cu alcool, materiale pirotehnice sau obiecte periculoase.

România face parte din grupa H de calificare la Cupa Mondială 2026. Tricolorii ocupă locul 3, cu 6 puncte din patru meciuri. Primul loc este ocupat de Bosnia -Herțegovina, cu 9 puncte din 3 partide, iar pe doi este Austria, cu 6 puncte din 2 jocuri.