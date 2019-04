Cahill a postat pe Twitter un mesaj în limba română, iar gestul său a fost apreciat atât de Simona Halep cât și de sute de internauți.

”Nu exista o onoare mai mare pentru un jucator de tenis sa participe la Cupa Davis/Federatiei. Gandurile si uratile (sic!) mele de bine sunt cu Simo si echipa Romaniei in acest weekend in confruntarea cu Franta. Sper sa vedem o finala Australia vs Romania spre sfarsitul anului!”, a scris Cahill.

Nu exista o onoare mai mare pentru un jucator de tenis sa participe la Cupa Davis/Federatiei. Gandurile si uratile mele de bine sunt cu Simo si echipa Romaniei in acest weekend in confruntarea cu Franta. Sper sa vedem o finala Australia vs Romania spre sfarsitul anului! ?? pic.twitter.com/coBZrSyvIh — Darren Cahill (@darren_cahill) April 19, 2019

Imediat după publicarea mesajului, Simona Halep l-a distribuit și i-a răspuns fostului său antrenor, de data aceasta în engleză. ”Mulțumesc D. Ți-ai exersat limba română? Odată ce ai devenit parte a echipei noastre, ești pentru totdeauna un membru al echipei României”, a scris Simona.

Simona Halep va deschide „balul” Franța – România, din semifinalele Fed Cup, urmând să o înfrunte pe Kristina Mladenovic. A doua jucătoare a lumii a oferit primele declarații „la cald”, după tragerea la sorți a meciurilor care se vor disputa pe zgura de la Rouen.

Programul duelului Franța – România

Sâmbătă, ora 15.00 (Digisport, Telekomsport)

Kristina Mladenovic – Simona Halep

Caroline Garcia – Mihaela Buzărnescu

Duminică, ora 14.00 (Digisport, Telekomsport)

Carolina Garcia – Simona Halep

Kristina Mladenovic – Mihaela Buzărnescu

Garcia / Mladenovic – Begu / Niculescu

Poate te interesează și EXCLUSIV / MTS a confiscat echipa de Fed Cup la rugămintea FRT! Ministerul a avut doi oameni la dineul oficial, deși statul a oprit finanțarea federației

Citește și: FOTO&VIDEO/ Explicația halucinantă a primarului care a turnat bere peste cadavrul unui urs: „Acasă când tai porcul primul pahar de țuică îl torn peste el. Așa am făcut și aici”

Citește mai multe despre Darren Cahill și Simona Halep pe Libertatea.