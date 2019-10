De Denisa Macovei,

Spre deosebire de mulți fotbaliști de azi, care se concentrează pe antrenamente și urmează cel mult Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, cei din „generația de aur” au absolvit ASE, Medicina ori Academia Militară!

Cornel Dinu

Cornel Dinu, zis și „Procurorul”

Fost fotbalist și antrenor al naționalei, Cornel Dinu, 71 de ani, a ocupat funcții administrative în cadrul Clubului Dinamo, recomandându-l pentru asta studiile superioare pe care le-a urmat. Dinu a urmat în viață traseul tatălui său, jurist de profesie și doctor în Drept.

A urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității București. A profesat pentru scurt timp ca jurist, la sfârșitul anilor ʼ60, hotărând apoi să se dedice definitiv fotbalului. Studiile i-au adus porecla “Procurorul”.

Gheorge Hagi

Gheorghe Hagi, transferat la ASE

În 1983, “Regele” a intrat la Facultatea de Știinte Economice din Craiova. Gheorghe Hagi, acum în vârstă de 54 de ani, s-a aflat pe lista candidaților admiși la forma de învățământ cursuri la zi – cu media 6 obținută la examenele de analiză matematică, economie politică și geografie -, urmând să facă armata, 9 luni, înainte de începerea facultății.

Deși urma ca, în paralel, să joace la Universitatea Craiova, Hagi s-a transferat la Sportul Studențesc, transferându-se și cu studiile, la ASE în București.

Ladislau Bölöni

Ladislau Bölöni, stomatolog cu drept de practică

În tinerețe, Bölöni era la fel de bun la sport pe cât era și la pus plombe! Acum în vârstă de 66 de ani, fosta glorie a sportului cu balonul rotund și-a luat diploma de la Universitatea de Medicină din Târgu Mureș, stomatologia fiind a doua mare pasiune a sa. Mult timp a avut propriul cabinet în incinta Stadionului Ghencea, colegii de pe teren fiind principalii clienți.

„Lucram maximum 3 ore, dar nu aveam un program strict. Mi-l făceam în funcție de timpul liber dintre cantonamente. Mă ocupam personal de tot, de la sterilizare și curățare, toate detaliile. Se poate spune că a fost primul cabinet privat din țară”, a povestit Ladislau Bölöni pentru GSP.

În același interviu, el a mărturisit, în același interviu, că a fost nevoit să renunțe la această meserie în urmă cu 25 de ani, când a plecat ca antrenor de fotbal la clubul Nancy, din Franța.

„Neavând voie să profesez acolo, făceam doar controlul anual al jucătorilor. De atunci, nu am mai pus mâna pe instrumente. Sigur că regret, dar trebuia să trăiesc și eu. Din păcate, în Franța, unde am plecat după 1990, nu îmi era recunoscută diploma din România. Mi-a plăcut mult meseria de bază, însă am fost obligat de viață să renunț la ea”.

Marcel Pușcaș

Marcel Pușcaș a urmat Facultatea de Mecanică

Fost mare fotbalist la FC Bihor, Steaua sau Rapid, Marcel Pușcaș, 59 de ani, este în prezent președintele echipei de fotbal Universitatea Craiova, după ce anul trecut și-a dorit presedinția FRF. Făcând parte din „generația de aur” a fotbalului românesc, Pușcaș nu se mândrește doar cu palmaresul sportiv, ci și cu faptul că este absolvent de studii superioare: a urmat Facultatea de Mecanică din cadrul Academiei Militare.

Mircea Sandu

Mircea Sandu, „Nașul” de la ASE

Fostul fotbalist român Mircea Sandu, acum în vârstă de 67 de ani, este membru cu drepturi depline în Comitetul Executiv al UEFA și a condus Federația Română de Fotbal 24 de ani. Cel supranumit „Nașul” este abolvent de ASE, Facultatea de Comerț Exterior.

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu n-o să uite niciodată viața de student

Dacă unii fotbaliști din „generația de aur” s-au axat mai mult pe sport decât pe studii, neavând neapărat o viață de student, marele antrenor Mircea Lucescu, 74 de ani, își amintește cu nostalgie de acea perioadă. Lucescu a absolvit ASE acum 50 de ani, dar își aduce aminte perfect de acele vremuri.

Sunt mulți ani din 1969, de când am terminat, dar viața de student nu am cum să o uit. Mi-a modelat viața. Când m-am înscris la facultate era o perioadă în care dosarele erau foarte importante. Eu proveneam dintr-o familie săracă, cu foarte mulți copii. Eram singur la școală, stăteam destul de mult la școală și eram printre remacați. Era și o perioadă în care un candidat la Comerț Exterior trebuia să aibă o familie numeroasă, pentru ca statul să fie sigur că îți duci la capăt treaba, fără să te atragă lumea comercială accidentală”, a povestit Mircea Lucescu pentru GSP.

Anghel Iordănescu

Anghel Iordănescu, ridicat în grad de general

Votat cel mai bun antrenor al secolului trecut, Anghel Iordănescu, 69 de ani, este considerat totodată și unul dintre cei mai buni fotbaliști români. Cel supranumit „Tata Puiu” a făcut nu una, ci două facultăți de renume!

Este absolvent al Academiei de Studii Economice din București, dar și al Colegiului Național de Apărare Carol I. Cea de-a doua universitate i-a adus și gradele pe care le poartă azi cu mândrie. După ce a fost numit general al armatei în 1994, de Ion Iliescu, în 2009 a fost numit general-locotent cu trei stele.

Rică Răducanu

Un caz aparte și foarte hilar: Rică Răducanu a vrut să facă întâi facultatea și apoi liceul!

Unul dintre cei mai buni portari pe care i-a avut România este și unul dintre cei mai amuzanți sportivi, având un dar extraordinar de a povesti cu haz întâmplările din viața lui. Rică Răducanu, ajuns acum la 73 de ani, a recunoscut că voia să facă facultatea înainte de a face liceul!

„Adrian Păunescu, rapidist de-al nostru, mi-a spus să vin la Universitatea Craiova. A zis că rezolvă el și m-a luat la Craiova. Acolo s-au strâns barosanii, arhitecții, rectorii, oamenii cu bani și mă întreabă ce pretenții am. Mă, tată, să-mi dați casă, că eu nu le am pe astea cu blocul, ceva material să am de buzunar și să mă băgați la facultate pe mine și pe nevastă-mea! Au zis bine, să vin cu actele. Eu făcusem școala de zidărie și apoi de maistru. La drumuri și poduri. Nu am făcut eu poduri multe, doar Podul Grant, dar uite că rezistă. Dar m-au luat cu «tovarășuʼ, unde e diploma de liceu?». Păi, de unde, mă tată? Hai că vă învăț eu cum facem, fac prima oară facultatea, că e mai grea, și fac liceul după aia”, a povestit Rică Răducanu, care își dorea să se înscrie la Medicina Veterinară și se visa medic, „dar nu din ăla care să controleze oamenii, ci unul care să controleze carnea. Adică să pună ștampila pe carne, în piețe, pe la restaurante”, a povestit el pentru Cotidianul.

Noua generație preferă să facă Facultatea de Sport

În timp ce „greii” au optat pentru facultăți de renume, fotbaliștii noii generații se orientează către Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, unde cursurile se mulează perfect pe viața lor de sportivi.

Printre cei care au absolvit de curând UNEFS se numără Andrei Ciolacu, care la numai 27 de ani a devenit antrenor la Rapid pentru echipa de juniori, Cristian Danalache de la CSA Steaua, Florin Bratu, în prezent antrenor la Turris Măgurele și Vali Badea, care a ales să facă facultatea la scurt timp după ce s-a lăsat de fotbal.