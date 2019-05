Într-o postare pe Twitter, „Miki” a spus: „Am în faţă cel mai mare test al anului, Roland Garros. Plec la Paris cu un singur obiectiv, de a lupta pentru fiecare minge în parte. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere”. În clipul video de pe contul său oficial, Buzărnescu se află la un antrenament, motivându-se pe o melodie a celebrului rapper Eminem – Till I Collapse.

Am in fata cel mai mare test al anului , Roland Garros. Plec la Paris cu un singur obiectiv, de a lupta pentru fiecare minge in parte. Va multumesc tuturor pentru sustinere!#mikiwta #wta #romania #tennis #tennispro #picoftheday #power #gameday #myway #fightformyway

Music:Eminem pic.twitter.com/kkLHwxLCC7

— Mihaela Buzarnescu (@MikiBuzarnescu) May 22, 2019