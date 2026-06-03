Mihai a început de la un service modest pe care l-a deschis lângă Ploiești

Mihai Avram a început cu un atelier modest, lucrând de dimineață până noaptea târziu pentru a câștiga încrederea clienților.

Astăzi, curtea serviceului său este mereu plină de mașini, indiferent de marcă, kilometraj sau vechime.

„Fiecare problemă tehnică trebuie să aibă o soluție”, spune Mihai, care se implică direct în activitatea service-ului, testând vehiculele înainte și după reparații pentru a asigura satisfacția clienților.

Mihai a fost supranumit „doctorul de mașini” din Ploiești

Munca și dedicarea i-au adus și succesul ploieșteanului care și-a urmat visul. Așa, Mihai a ajuns să fie supranumit de șoferii din localitate drept „doctorul de mașini”.

Service-ul lui Mihai oferă șoferilor implicați în accidente soluții complete pentru gestionarea dosarului RCA. Presa locală precizează că acest serviciu este unic și vine în sprijinul păgubiților, aducând un plus de confort într-un moment dificil.

Cum arată viața lui Mihai dincolo de service-ul auto de lângă Ploiești

Deși timpul pare să fie cel mai mare adversar al său, Mihai își împarte ziua între service și familie.

„Dacă s-ar putea clona pentru a fi și tată, și soț, dar și doctor de mașini, ar fi cu adevărat fericit”, notează sursa citată mai sus. Până atunci, Mihai continuă să își dedice energia pasiunii de-o viață: mașinile.

Mihai nu este singurul mecanic auto pe care pasiunea l-a dus pe culmile succesului. În 2024, Libertatea prezenta povestea lui nea Fane, cel mai vechi vulcanizator din București. Bărbatul și-a început munca în 1983 și a fost unul dintre cei mai căutați vulcanizatori din Capitală, însă în prezent a mai rămas cu doar câțiva clienți fideli.