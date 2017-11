Mihai Stoica se laudă că a descoperit trei jucători care fac furori în Premier League. Mihai Stoica a dat o mulțime de „țepe” cu jucătorii pe care i-a propus la Steaua și la Unirea Urziceni.

Leandro Tatu, Andrey, Elton, Klemi Saban, Gabi Matei, Golubovici au fost doar câteva dintre „pariurile” lui Stoica. Niciunul n-a confirmat! Iar același Stoica s-a opus cu vehemență aduceerii unor fotbaliști precum Wesley, Nicușor Stanciu, Dorin Goian etc.

Mihai Stoica se laudă că a „citit” fotbaliști care acum fac senzație în Premier League. De ce nu i-a adus la Steaua / FCSB n-a mai dezvăluit.

Mihai Stoica se laudă că a descoperit trei jucători care fac furori: „Încercuisem doi fotbaliști”

„Am fost la meciuri în liga a doua din Franţa. Eu ştiu nivelul de acolo, am fost la un meci să văd un jucător, îl chema Yohann Riviere. Mi-am găsit hârtiile când am mutat biroul şi încercuisem doi fotbalişti.

Era un meci Le Havre – Grenoble, parcă, nu mai reţin bine meciul. Ştiţi cine erau fotbaliştii? Mahrez şi cu Mendy! De Mendy m-am interesat că nu aveam dublură la fundaş stânga. Avea 18 ani şi am zis: «Aoleu, ce jucător!».

Da, Mendy, care s-a accidentat, luat de City de la Monaco. Este o chestie extraordinară. Am fost la un alt meci ca să-l iau pe Maurice Dale, la un meci de baraj pentru promovare în Ligue 1, la Arles Avignon, am văzut un jucător şi am zis: «Gata, ăsta este!».

Andre Ayew era! E o satisfacţie imensă când vezi că te confirmă timpul. Am fost la un meci la Modena, am văzut un fundaş dreapta şi am zis: «Mamă, cât de bun e ăsta!». Nu trebuie să fii un mare artist să vezi un mare jucător. Ayew era prea bun, dar te verifici cumva.

Mendy era fundaş stânga şi era un copil. Iar Mahrez a ajuns cel mai bun jucător străin din Premier League şi a luat titlul cu Leicester. Spune-mi şi mie ce conducător din România se mai ocupă de aşa ceva”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.