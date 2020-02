De Iulian Budușan,

Într-o intervenție telefonică în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ministrul e resort, Ionuț Stroe, a declarat că susține descentralizarea sportului, pentru o mai bună coordonare a fondurilor. Stroe a mai spus că, în cel mult două luni, România va avea un bazin olimpic la Otopeni, proiect finalizat, dar care are probleme cu actele.

Ministrul Tineretului și Sporturilor, Ionuț Stroe, a declarat că finanțarea sportului se face de la bugetul central, dar și din cele locale, dar a admis că multe sume se pierd pe drump. Stroe a propus un fel de descentralizare a sportului, pentru o mai bună finanțare

Bani pentru sport există din mai multe surse. Avem finanțarea de la bugetul central, dar și finanțări de la autoritățile locale. Ar trebui să facem coodonarea, iar descentralizarea sportului se poate face.

Ministrul a declarat că, în proporție de 70%, marile evenimente sportive de interior se desfășoară doar în Sala Polivalentă din Cluj. Ionuț Stroe critică incapacitatea primăriei București a demara modernizarea Sălii Polivalente, dar și a patinoarului Ioan Flamaropol, demolat de 5 ani, dar care nici acum nu este ridicat, măcar, în proporție de 50%.



Întrebat despre atacurile la adresa sa, venite din partea fostei atlete Gabriela Szabo, Ionuț Stroe spune că nu înțelege de ce lumea îl acuză pe el de toate investițiile care nu au fost făcute pentru sportul românesc. „Nu știu din ce poziție vorbește Gabi Szabo. M-aș fi bucurat ca mesajul să-l fi trimis și precedesorilor mei. Nu știu ce s-a întâmplat în ultimii șapte ani, dar nici acum nu avem bani, Euro 2020 e un proiect în aer, nu avem sală polivalentă și nici pantinoar”

Recomandări Anunțul făcut de ministrul Sănătății. Greșeala făcută de anestezistul care a sedat copilul la clinica stomatologică

Legat de lipsa unui bazin olimpic la nivel de Capitală, ionuț Stroe a declarat că a solicitat, chiar ieri, introducerea bazinului Lia Manoliu în comisia tehnică și urgentarea studiului de fezabilitate.

Ministrul tineretului și Sporturilor recunoaște că nu avem bazine, dar spune cp îl cel mult două luni va fi inaugurat bazinul olimpic din Otopeni.

În ceea ce privește participarea Româiei la Olimpiada de anul acesta, din Japonia, Ionuț Stroe spune că nu va fi una la fel de slabă ca cea de acum patru ani, de la Rio, unde delegația țării noastre nu a reușit să aducă acasă decât 4 medalii.

Nadia Comăneci, 58 de ani, a deplâns situația sportului românesc, care a ajuns ”pe marginea prăpastiei”, după ce, în trecut, reușea performanțe notabile.

Și Simona Halep a vorbit despre nevoia acută de săli de sport din România, dar și de implicarea financiară a autorităților pentru sprijinirea tinerilor sportivi. „Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generație, care are nevoie de o mare infrastructură.



