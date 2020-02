Simona Halep a vorbit despre nevoia acută de săli de sport din România, dar și de implicarea financiară a autorităților pentru sprijinirea tinerilor sportivi.

„Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generație, care are nevoie de o mare infrastructură. La noi în țară nu prea există așa ceva. Avem nevoie de o sală, unde să se joace meciurile pentru România, pentru echipa de Fed Cup. Sunt mulți copii care au nevoie de susținere. Vorbesc din punctul meu de vedere, sportul nostru e un sport scump și nu poate fi susținut așa mult de familii”, a declarat Simona Halep.

Sportiva clasată pe locul 2 în topul jucătoarelor profesioniste de tenis a făcut un apel pentru ca Federațiai Română de Tenis să intre ”în rând cu celelalte” federații și să primească bani de la bugetul MTS.

”Nu este normal să nu fie în rând cu celelalte. Tenisul românesc a avut multe rezultate în ultimii ani și mai ales în trecut”, a precizat Halep.

Sportiva din Constanța a conchis: ”Am avut numărul 1 mondial la băieți, am avut la fete. Fiind în cauză vreau să specific, pentru că este chiar păcat de talentul nostru românesc să nu se facă nimic și să nu progresăm. Tot ce îmi doresc este să se construiască săli și să se facă ceva pentru noile generații. Este mare nevoie”.

La Palatul Parlamentului au mai fost prezenți și alți sportivi de marcă ai României: Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gabriela Szabo, Cristian Gațu, Ștefan Birtalan, Camelia Potec și Alina Dumitru.

FOTO: Valentina Postelnicu (Libertatea)