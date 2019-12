De Ciprian Iana,

Ajuns între timp selecționer al naționalei României, Mirel Rădoi a anunțat că Gabriel Tamaș e pe listă pentru o eventuală convocare, dacă va continua cu evoluțiile bune de la echipa sa de club, Astra Giurgiu.

”Sper să aibă acum șansa să continue cu aceleași evoluții și să fie din nou în echipa națională. Nu neapărat că a fost ușor sau greu să trec peste cuvintele pe care mi le-a adresat. Eu nu sunt un tip care să țin dușmănie. Nu aș fi putut să țin pentru că nici eu nu am vorbit foarte frumos de el. Deci a fost un schimb de replici”, a declarat Mirel Rădoi pentru prosport.ro.

Mirel Rădoi a adăugat: ”Ne-am întâlnit chiar la meciul cu Suedia în tribună și am fost de acord că atât eu, cât și el am exagerat. Plus că ne leagă o prietenie, am fost colegi atâția ani la echipa națională. Mai departe, acum sunt antrenor și nu aș putea să țin ranchiună unui jucător care poate fi util echipei naționale. Asta înseamnă că nu-mi vreau nici mie binele”.

Gabriel Tamas / FOTO: Hepta

În 2015, când Mirel Rădoi era antrenor, iar Gabi Tamaș jucător la FCSB, cei doi s-au contrat de mai multe ori. În final, decis să nu mai tolereze actele de indisciplină ale lui Tamaș, Rădoi a decis ca fotbalistul să fie dat afară.

