Controverse privind măsurarea echipamentului

Conform reglementărilor Federației Internaționale de Schi (FIS), înainte de începerea sezonului, săritorii sunt supuși unui proces de scanare 3D pentru a determina lungimea pasului, măsurată din cel mai jos punct al zonei genitale.

Această măsurătoare este folosită pentru a stabili dimensiunile costumului de competiție. Se presupune că unii sportivi ar fi încercat să manipuleze această măsurătoare prin metode neobișnuite, cum ar fi injecțiile cu acid hialuronic, pentru a crește ușor dimensiunea zonei respective. Aceasta ar permite obținerea unui costum mai mare, care ar putea oferi o susținere aerodinamică îmbunătățită.

„În prezent, nu sunt planificate alte măsurători. Cu toate acestea, lucrăm deja în culise la metode de îmbunătățire a acestei probleme dificile”, a declarat Matthias Hafele, șeful echipamentului FIS. Scopul noilor măsuri ar fi să se bazeze pe structura osoasă, mai degrabă decât pe țesuturile moi, pentru a elimina posibilitatea de manipulare.

Unii sportivi ar fi utilizat în trecut și alte metode discutabile, inclusiv spumă plasată în jurul testiculelor sau chiar silicon introdus în prezervative, pentru a modifica rezultatele măsurătorilor efectuate manual. Aceste practici ridică semne de întrebare cu privire la etica în sport și presiunea enormă resimțită de competitori pentru a obține performanțe mai bune.

Avertismente medicale și limitele controalelor actuale

Dr. Kamran Karim, consultant senior la Spitalul Maria-Hilf din Krefeld, a explicat, că utilizarea acidului hialuronic poate duce la o îngroșare temporară, dar nu la o alungire a penisului. „O astfel de injecție nu este indicată medical și este asociată cu riscuri”, a avertizat acesta.

Deși FIS a implementat controale stricte, inclusiv prezența personalului medical în timpul măsurătorilor, Hafele a adăugat că orice încercare de a folosi dispozitive vizibile pentru a influența rezultatele este exclusă. Însă, în trecut, când măsurătorile erau realizate manual, se pare că existau mai multe posibilități de eludare a regulilor.

Subiectul rămâne unul sensibil, iar presiunea de a performa în competiții precum Jocurile Olimpice din 2026 ridică noi provocări pentru organizatori și sportivi. FIS analizează deja opțiuni pentru perfecționarea metodelor de măsurare, asigurând astfel respectarea regulamentelor și menținerea echității în acest sport de mare precizie.