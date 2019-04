Nadia Comăneci, despre finala de la Indian Wells de anul acesta

„Nu mă mişc de aici. Trebuie să mă uit la asta (n.r. finala de la IW). Până acum era o singură jucătoare de tenis pentru care mă trezeam la 2-3 dimineaţa pentru a mă uita la meciurile sale, Simona. Acum mai am una şi numele ei este Bianca”, i-a spus fosta gimnastă soţului, în timpul finalei. Bianca Andreeescu nu şi-a uitat originile şi, după triumf, o parte din discursul de la premiere a fost ţinut în română. Aspect care a impresionat-o pe Nadia Comăneci.

”A fost momentul care a întărit ceea ce am ştiut de-a lungul timpului: e de-a noastră. Am fost atât de fericită că a făcut asta. Nu ştiu cât de mult vorbeşte limba română cu familia ei, dar faptul că s-a întors la rădăcinile sale a fost apreciat foarte mult de poporul român”, a declarat fost sportivă pentru The Star, care a comentat şi fotografiile făcute de Andreescu cu steagurile României şi Canadei: ”Nu-mi amintesc să fi văzut vreodată doua steaguri pe stadion pentru o singura persoană în acelaşi timp. Este uimitor cum poate sportul să unească oamenii”.

Bianca Andreescu a câştigat turneul de la Indian Wells, după ce s-a impus în faţa jucătoarei Angelique Kerber, în trei seturi, 6-4, 3-6, 6-4, după două ore şi 20 de minute de joc. A intrat în istoria turneului, fiind prima care a obţinut trofeul după ce a intrat pe tabloul principal pe baza unui wildcard.

1.354.010 dolari şi 1.000 de puncte WTA a primit Andreescu după victoria de la Indian Wells.

