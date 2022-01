La partida care a avut loc la Seattle, în Climate Pledge Arena din Seattle, o spectatoare a echipei gazdă, care a stat chiar în spatele băncii de rezerve a oaspeţilor, a văzut aluniţa de pe gâtul lui Hamilton, magaziner al echipei, şi i s-a părut că ceva nu e în regulă.

Tânăra, venită întâmplător la meci, cu abonamentul tatălui ei vitreg, bolnav, este studentă la medicină. Ea făcuse practică într-o secție de oncologie la un spital din Vancouver, Canada.

După ce a văzut alunița, Nadia Popovici un mesaj pe telefonul mobil, pe care l-a mărit, l-a colorat şi i l-a arătat oficialului: „Aluniţa de pe spatele gâtului tău este posibil canceroasă. Te rog, mergi să consulţi un medic”.

„Mesajul pe care mi l-a arătat pe mobil va rămâne pentru totdeauna imprimat în mintea mea: a făcut posibil ca eu să rămân în viaţă”, a povestit Hamilton.

La două zile după meci, fostul hocheist a mers la medic, unde a aflat că melanomul era într-adevăr cancerigen şi trebuia îndepărtat cât mai repede.

„Observaţia tinerei a fost corectă şi acea aluniţă de pe ceafa mea era un melanom malign şi, datorită insistenţei sale şi intervenţiei rapide a medicilor, a dispărut”, a declarat Hamilton.

Cu ajutorul Seattle Times, Hamilton a aflat numele tinerei care i-a salvat viaţa: Nadia Popovici, din Vancouver, care a lucrat ca voluntar în secţia de oncologie, studentă la medicină în vârstă de 22 de ani.

„Ea mi-a prelungit viaţa. Am o familie minunată, o fiică minunată. Ea mi-a salvat viaţa. Nu m-a scos dintr-o maşină în flăcări, ca într-o poveste extraordinară, ci m-a scos dintr-un foc lent. Vreau să ştiţi cu toţii că nu este vorba despre mine. Este vorba despre o persoană incredibilă care îşi face timp pentru a observa ceva îngrijorător şi apoi găseşte o modalitate de a anunţa în haosul unui joc de hochei. A făcut tot posibilul să-mi atragă atenţia din tribune, în timp ce îmi făceam treaba pe banca echipei Canucks”, a conchis Hamilton.

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.



A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a