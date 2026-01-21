Prezentă în faza a doua a Campionatului European de la Belgrad, după ce a obținut două victorii în grupa D, cu Slovacia și cu Turcia, România a debutat în grupa F cu o înfrângere în fața Croației, 9-17, iar luni a întâlnit Georgia, de care a trecut cu 15-10 (2-2, 4-4, 2-1, 7-3).

Golurile formației României au fost marcate de Tudor Fulea, Andrei Neamțu, Vlad Georgescu (câte 4), Andrei Prioteasa, Francesco Iudean și Levente Vancsik (câte 1).

Victoria le-a consolidat poziția a patra în grupă, cu 6 puncte, ceea ce înseamnă o clasare între primele 8, dar și calificarea la Campionatele Mondiale de Natație de la Budapesta din 2027.

Naționala masculină o va întâlni în ultimul meci din faza a doua a grupelor pe Grecia, azi, de la 21.30, apoi va încheia drumul la Euro cu un meci de clasament.

Rezultatele din Grupa D

România-Slovvacia 16-8

România- Turcia 20-19

România – Italia 6-20

Rezultatele din grupa principală, Grupa F:

Croația-România 17-9

România-Georgia 15-10

Naționala României: Marius Țic, Francesco Iudean, Matei Luțescu, Tudor Fulea, Neamțu Andrei, Andrei Prioteasa, Andrei Țepeluș, Nicolae Oanță, Alexandru Gheorghe, Vlad Georgescu, David Belenyesi, Levente Vancsik, Eduard Drăgușin, Iosif Luncan. Antrenor: Bogdan Rath.

La ediția precedentă a întrecerii continentale, România s-a clasat pe poziția a opta. În istorie, cea mai bună poziție ocupată a fost a patra, în 1993 și în 2006.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE