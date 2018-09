Nicolae Dică pune piciorul în prag în relația cu patronul: ”În vestiarul Stelei și pe teren e un singur șef și pe ăla îl cheamă Nicolae Dică!” / VIDEO

Dică a luat atitudine după ce în ultimele zile au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora nu ar avea deloc influență în vestiar și că adevăratul antrenor ar fi de fapt Gigi Becali!

La conferința de presă de azi, de dinaintea meciului de la Voluntari, cu Dunărea Călărași, de duminică, Dică a spus că el se simte respectat la FCSB și că a încercat mereu să-și apere jucătorii de criticile finanțatorului.

'Nu e prima oară când patronul critică. Se întâmplă de ani, de când el e patron. Eu am încercat să le ridic moralul jucătorilor, să le dau încredere, să dea tot ce e mai bun pe teren. În rest, a fost o minciună cu ce s-a scris. În vestiarul Stelei, pe teren, în sala de ședință e un singur șef și pe ăla îl cheamă Nicolae Dică! Nu s-a întâmplat niciodată ca un jucător să mă conteste, excepție fiind doar acel episod cu Alibec, din sezonul trecut, de care v-am spus. În rest, nu s-a întâmplat vreodată ca un jucător să mă ia pe mine la mișto. Sunt respectat, pentru că impun respect!', a spus Dică la conferința de presă de la baza FCSB din Berceni.

„Mă bazez pe mine, îmi cunosc caracterul, știu cât muncesc zi de zi la această echipă. Dacă nu făceam lucruri bune, nu rezistam atât la Steaua, echipă unde e o presiune enormă. Chiar dacă mulți mă contestă, eu cu atât mai mult am încredere în mine. Posibil ca ei să se fi așteptat să nu rămân atât antrenor aici. E adevărat, am pierdut campionatul. Se poate întâmpla oricărui antrenor valoros să piardă un titlu în ultimul meci. Am ratat calificarea cu Rapid Viena, dar eu cred că meritam să mergem mai departe”, a mai spus Dică.

„Eu lucrez cu un preparator fizic, dar eu răspund pentru tot. Situația stă în felul următor. Am scos o analiză de la Instat. Iată datele de la meciul cu CFR Cluj: am avut 105 kilometri parcurși, ca echipă, per total. În zona 4, am avut 7.900 metri. În zona 5, la sprinturi, am avut 1.200 de metri. Vă dau un exemplu, Schalke – Porto, în Ligă. S-a alergat 107-108 kilometri, puțin mai mult decât noi. La zona 4 s-a alergat 7.800 de metri, deci mai puțin decât noi. În zona 5, s-a alergat 1.105, la sprinturi. Noi am alergat 1.200. Per total, ca echipă. Suntem ca cei din Champions League. În plus, în Liga 1 se joacă efectiv mult mai puțin decât în Liga Campionilor, acolo timpul efectiv e de 70 de minute. Într-un asemenea timp, poți să parcurgi și mai mult. Să fie lăsat în pace preparatorul fizic al nostru, cifrele arată că suntem la nivel de Champions League”, a spus Nick, într-o conferință de presă.