De Andrei Crăițoiu,

În prezent președinte al Federației Române de Haltere și vicepreședinte al Federației Internaționale de specialitate, Nicu Vlad și-a amintit un eveniment de acum 30 de ani.

Urmăriți AICI întreaga emisiune.

„La Revoluție, eram sportiv la Steaua. Și-am plecat cu doi unchi ai soției mele la televiziune. Am luat mere și cafea să le ducem oamenilor din stradă. Am dat la unul, la doi, până au început . Și-a trebuit să beau și eu cafea, deși nu beau niciodată… Credeau că o să fie otrăviți. Totul se întâmpla în zilele în care se trăgea în București. Chiar lângă noi cineva a fost împușcat, dar nu ne-am întors acasă. Am fost mai mulți sportivi acolo și ne-am trezit făcuți trădători! Am mers și cu Rică Răducanu, ne-au dus în televiziune când se lansaseră tot felul de zvonuri. Ne-au confundat cu teroriștii! Eu atunci eram ofițer la Steaua”, a spus Vlad.

„La noi nu s-a putut, m-am operat în Australia”

Fostul mare halterofil a mai povestit cum a ajuns să-și cumpere o casă în Australia și cum s-a operat în Melbourne în 1989, cu câteva luni înainte de căderea Regimului Ceaușescu.

Recomandări Două cazuri de coronavirus în România, confirmate la distanță de doar o oră. Cine sunt persoanele infectate

„Am avut prilejul să cunosc mulți sportivi și oameni. La un moment dat am avut un accident. Am doborât un record mondial în ’86, dar în primăvara lui ’87 am avut probleme la genunchi. N-am reușit să tratez problema în România… Mergeam la spital, dar mă puneau să fac antrenament până la limita durerii… „, își amintește Vlad.

Acesta a continuat poveștile: „În primele luni ale lui ’89 am fost la Melbourne, la doctorul Kenedy. Mi-a făcut un control și mi-a zis că trebuie să fiu operat. Totul artroscopic, noi n-aveam așa ceva în România. M-am întors acasă după operația din martie și în toamnă am ieșit vicecampion mondial. Piciorul drept, care de regulă e mai gros cu un centimetru decât stângul, acum era mai subțire cu șapte”.

Numărul de sportivi la haltere este în scădere pentru că cea mai mare problemă o avem cu antrenorii. Au îmbătrânit, iar cei tineri sunt foarte, foarte puțini. Chiar și din foștii sportivi vin foarte puțini sau deloc, pentru că sunt plătiți foarte prost. Nicu Vlad:



Citeşte şi:

Dan Puric a recunoscut că l-a vizitat pe Gigi Becali la pușcărie, la „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO: “Îl iubesc pentru faptele lui”

Valentin Ceaușescu, parte vătămată în Dosarul Revoluției. „Nu dorește niciun ban de la statul român”

Ion Iliescu, la 90 de ani: ”Nu-i ca la 19, dar capul e întreg”. Cu cine a sărbătorit fostul președinte al României

GSP.RO Primăria a aprobat investiția lui Borcea de 200 de milioane de euro, la doi pași de stadionul Ștefan cel Mare

HOROSCOP Horoscop 5 martie 2020. Vărsătorii sunt preocupați de casă și de familie